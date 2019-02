CUTREMUR cu magnitudine 5.3, la o adâncime de doar 10 kilometri

CUTREMURUL a avut loc la ora 10h54min UTC (ora locala 14h24min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat la Nord de stramtoarea Hormuz, intre Golful Persic si Golful Oman, in partea sudica a provinciei Hormozgan. Seismul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,3 grade pe scara bazata pe moment seismic.



Cutremurul a fost resimtit in Sudul Iranului, in zona de coasta din regiunea Golfului Persic, dar si in Emiratele Arabe Unite.

Mecanismul de focar a fost de tip decrosare, potrivit EMSC: