În ziua de 02 Ianuarie 2020 la ora 20:23:58 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN un cutremur cu magnitudinea mb 5.6, la adâncimea de 60 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 60km E de Sakura, 70km E de Chiba, 74km E de Ichihara, 86km E de Kashiwa, 87km SE de Mito, 87km S de Katsuta, 88km S de Hitachi-Naka, 90km E de Matsudo, 92km E de Nagareyama, 93km SE de Tsukuba.