CUTREMUR cu magnitudine 5.7, la o adâncime mai mică de 60 de kilometri

Cutremur cu magnitudine 5.7 în Peru, la 350 de Lima, anunţă USGS. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 52 de kilometri, astfel că a fost resimţit în multe zone.

În anul 2019 ne așteaptă mai multe cutremure decât în 2018. Specialiști au găsit explicația pentru care numărul seismelor s-a mărit în ultimul an și continuă să fie din ce în ce mai mare. Încetinirea periodică a mișcării de rotație a Pământului este de vină, după părerea specialiștilor de la două universități de prestigiu din Statle Unite ale Americii. Concret, numărul mare de cutremure care au avut loc anul trecut se datorează acestui fenomen.

La fel stau lucrurile și pentru anul 2019, conform seismologilor de la cele două instituții de prestigiu. Roger Bilham de la Universitatea Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la Universitatea Montana in Missoula au făcut publice concluziile studiului într-o conferință a Societății de Geologie din America, scriu cei de la The Guardian.

În 2018 România a înregistrat un cutremur de 5,8 grade pe scara Richter, care a avut loc în 28 octombrie, în zona seismică Vrancea. Seismul a durat circa 20 de secunde și a fost cel mai mare cutremur din România, în ultimii 14 ani. „Noi ne aflăm exact în epicentrul cutremurelor. Oricând putem spune că va fi un cutremur în zona Vrancei, dar când va fi unul mare, nu putem şti. Privind în spate, undeva în limita la 100 de ani a fost câte un cutremur mare. A fost în 1977, a fost şi în 1940, 1802″, a explicat Ioan Verdeș.