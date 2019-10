CUTREMUR cu magnitudine 6.5 în Filipine. Cel puţin cinci morţi

CUTREMURE succesive în Filipine. Ultimul a avut o magnitudine de 6.5 şi a produs morţi şi pagube materiale. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 66km SE de Malingao, 72km SE de Budta, 74km NV de General Santos, 89km SE de Cotabato, 90km SV de Davao, 130km SV de Magugpo, 176km SE de Mantampay, 177km S de Iligan City, 181km SE de Iligan, 197km S de Cagayan de Oro, anunţă INFP

Un ofițer al serviciului de asistență socială a declarat că cinci persoane din provincia Cotabato de Nord au murit din cauza cutremurului, inclusiv o căpetenie a unui sat după ce zidul biroului în care se afla s-a prăbușit asupra lui.

Aceasta a adus numărul celor uciși la 20 în seria cutremurelor începând cu 16 octombrie.

Cel mai recent cutremur a avut loc la 33 km nord-est de orașul Tulunan din provincia Cotabato la vest de orașul Davao, unde se afla președintele Rodrigo Duterte. Purtătorul său de cuvânt, Salvador Panelo, a declarat că liderul filipinez este în siguranță.

Cutremurul a avut loc la ora 09:11 (03:11, ora României), la adâncimea de 10 kilometri.

Epicentrul a fost la 8 de kilometri nord-est de localitatea Kisante și la 45 de kilometri vest Davao, al treilea cel mai populat oraș din Filipine. Imaginile postate pe reţelele de socializare arată că s-a prăbuşit inclusiv faţada hotelului Eva, din Kidapawan.

At least 5 people have died and several injured after a 6.5 magnitude earthquake rocked Mindanao, the 3rd to jolt southern Philippines in a month #EarthquakePH pic.twitter.com/2rH7q9MNt2