Cutremur cu magnitudine peste 5 duminică dimineaţă

Cutzemur cu magnitudine peste 5 în India, anunţă ONFP. Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,2 grade, s-a produs şi in Estul Turciei.



Seismul a avut loc la ora 18h06min UTC (ora locala 21h06min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul cutremurului a fost localizat pe un segment al faliei Est-Anatoliene, la Est de Malatya.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 7 km si a avut magnitudinea mb de 5,2 grade (magnitudinea de 5,1 grade pe scara bazata pe moment seismic, magnitudinea locala ML 5,3 potrivit Observatorului Seismic Kandili).



Seismul a fost resimtit la Malatya si in mai multe localitati din apropierea epicentrului. La 24 ianuarie, un cutremur puternic cu magnitudinea moment de 6,8 grade s-a produs in provincia Elazig, pe falia Est-Anatoliana. In provincia Elazig a mai avut loc un cutremur la 8 martie 2010, langa Palu, dar semnificativ mai slab decat cel din in ianuarie 2020, magnitudinea moment fiind de 6,1 grade.