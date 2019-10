Articol publicat in: Extern

Cutremur puternic, cu magnitudinea 6,7. Primele imagini cu urmările seismului FOTO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un cutremur puternic s-a înregistrat miercuri în insula Mindanao, din sudul Filipinelor. Magnitudinea a fost de 6,7, iar televiziunile relatează că seismul a provocat panică mai printre cei aflaţi la cumpărături în mall-uri.



Cutremurul s-a produs la 5 km vest de localitatea Magsaysay, iar epicentrul a fost la doar 15 km adâncime. Din primele informaţii se pare căp ar fi vorba despre o persoană rănită, dar nu există informaţii despre eventuale pagube materiale. Utilizatorii de internet au început deja să posteze pe reţelele de socializare imagini cu urmările cutremurului. Cutremurul s-a produs la ora locală 19.37 (ora 14.37, ora României). Presa locală scrie că persoana rănită este un bărbat în vârstă, care a fost lovit în cap de un obiect. Pe imaginile difuzate de camerele de televiziune se văd mai multe persoane care, speriate de cutremur, ies în fugă dintr-un mall. De asemenea, pacienţii dintr-un spital au fost evacuaţi în curtea instituţiei. Sute de oameni, evacuaţi din mall: loading...

