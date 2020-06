Cutremur puternic cu magnitudinea de 6.4 grade in Indonezia

Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,4 grade, s-a produs in ziua de joi, 4 iunie, in Indonezia. Seismul a avut loc la ora 8h49min UTC (ora locala 17h49min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrrul in regiunea insulei Halmahera, in partea estica a Indoneziei.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 105 km si a avut magnitudinea de 6,4 grade pe scara bazata pe moment seismic. Nu s-au inregistrat pagube si nu a existat risc de tsunami.

