CUTREMUR PUTERNIC la o adâncime de doar 10 kilometri. S-a simţit puternic

Cutremurul a avut loc la ora 14h19min UTC (ora locala 17h19min in Yemen). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat pe Dorsala Carlsberg, structura geotectonica activa seismic in Vestul Oceanului Indian. Sursa a fost localizata in apropierea jonctiunii dintre Dorsala Carlsberg si fractura Owen. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de6,2 grade pe scara bazata pe moment seismic.

Mecanismul de focar a fost de tip decrosare, potrivit EMSC:





EMSC: Mecanism de focar cutremur Dorsala Carlsberg 29 aprilie 2019



Cel mai puternic cutremur de pe Dorsala Carlsberg a avut loc la 15 iulie 2003, magnitudinea acestuia fiind de 7,6 grade pe scara bazata pe moment seismic. Mecanismul de focar a fost de tip decrosare.