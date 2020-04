Cutremur violent în Vinerea Mare

Cutremurul avut loc la ora 11h45min UTC (ora locala 18h15min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentru seismului a fost localizat intr-o zona muntoasa din apropierea granitei dintre Myanmar si India.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,9 grade pe scara bazata pe moment seismic. Miscarea seismica a fost resimtita in India si in Myanmar, in localitatile din apropierea granitei.

Un cutremur subcrustal, cu magnitudinea ML de 3,5 grade, s-a produs in ziua de marti, 14 aprilie, in regiunea Vrancea. Seismul a avut loc la ora locala 11h11min04sec (8h11min04sec UTC). Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in Muntii Vrancei, zona NARUJA, judetul Vrancea (45,81 grade latitudine Nordica, 26,82 grade longitudine Estica).

Cutremurul s-a produs la adancimea de 100,4 km si a avut magnitudinea locala ML de 3,5 grade pe scara Richter. Intensitatea maxima a fost de II grade pe scara Mercalli.