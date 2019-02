CUTREMURE succesive în România

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 07/02/2019 la ora 19:20:55(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 101km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(40km), Covasna(47km), Odobești(55km), Slănic-Moldova(55km), Târgu Secuiesc(58km).

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 07/02/2019 la ora 13:42:53(ora Romaniei) s-a produs in Serbia, granita cu Romania un cutremur cu magnitudinea 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 3km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.



Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Deta(25km), Timișoara(58km), Jimbolia(71km), Oravița(72km), Bocșa(73km)

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 07/02/2019 la ora 13:34:22(ora Romaniei) s-a produs in Serbia un cutremur cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 5km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Orșova(63km), Drobeta-Turnu Severin(70km), Vînju Mare(78km), Băile Herculane(80km), Calafat(80km).

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 07/02/2019 la ora 03:03:02(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2.6 pe scara Richter, la adancimea de 62km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Întorsura Buzăului(20km), Nehoiu(20km), Covasna(29km), Vălenii de Munte(40km), Slănic(41km).

Specialiștii de la Institutul pentru Fizica Pământului au făcut recent o simulare a modului în care s-ar propaga unda seismică, în ce zone ar putea exista cele mai multe victime şi unde se vor prăbuşi cele mai multe clădiri, în cazul unui cutremur de magnitudine mare.

„În cazul unui cutremur, noi avem rol de informare privind parametrii cutremurului în timp real. Practic, putem anunţa autorităţile cu 25 de secunde înainte de a veni unda puternică în Bucureşti, după aceea se primesc parametrii cutremurului, cum a fost şi cel din scenariu, de 7,5 grade la adâncimea de 140 de kilometri. Noi putem estima care a fost distribuţia intensităţior în teritoriu, faţă de zona epicentrală, astfel încât, în funcţie de intensitate, putem estima pagubele la clădirile civile.

Zona Vrancea este cea mai afectată privind felul de percepţie al cutremururelor şi intensitatea la nivel de localităţi. După aceea se distribuie către Buzău, către nord.

Dacă seismul ar fi noaptea, toată populaţia s-ar găsi în clădirile rezidenţiale şi atunci numărul victimelor ar fi mult mai mare faţă de situaţia când cutremurul s-ar produce ziua şi toată lumea ar fi la serviciu. După cum ştiţi, şcolile sau instituţiile publice sunt construite la un nivel de intensitate ridicat faţă de clădirile rezidenţiale.