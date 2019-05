CUTREMURĂTOR. I-au săpat groapa şi i-au făcut parastasul, dar nu l-au îngropat. Motivul, HALUCINANT FOTO

Un medic anatomopatolog de la Târgu Cărbunești are suspiciuni cu privire la cauzele decesului și până nu se clarifică toate aspectele mortul rămâne neîngropat, a anunțat gorjeanul.ro.

La începutul lunii mai, un vecin l-a auzit pe bărbat văitându-se în propria locuință și a fost chemată salvarea. „Pe picioarele lui a mers din casă până la salvare. Acolo l-au pus pe targă, l-au băgat înăuntru, după care l-au dus la spital la Târgu Cărbunești. Săptămâna trecută a venit fata dumnealui și cu ginerele și ne-au spus că a murit și că ne pregătim de înmormântare", a povestit unul dintre vecinii bătrânului. Rudele au pregătit înmormântarea, dar, pentru că legiștii nu au căzut la înțelegere în privința cauzelor decesului, înhumarea s-a amânat până la o dată neprecizată încă.

„Nu ni l-au dat acasă pentru că, deși ni se spune peste tot că nu este un caz de medicină legală, doar doamna doctor de la Anatomie Patologică spune că are suspiciuni că ar fi caz de medicină legală. Au fost polițiștii, au făcut anchetă, nu e caz de violență, el a plecat pe picioarele lui la salvare, a murit la spital după 10 zile, timp în care nu a spus că l-ar fi lovit cineva, nu are vânătăi pe corp, dar degeaba.

Suspiciunea vine că ar avea două coaste fisurate în el, dar le are mai de mult timp. Dacă ar avea lovituri se învinețea și ar fi spus și el că l-ar fi bătut cineva. Nu l-a agresat nimeni. Noi i-am făcut pomana la biserică, iar acum așteptăm să vedem ce urmează", a spus Dumitru Tulea, ginerele mortului. Medicul Diana Stănculescu a comunicat că, din punctul său de vedere, se impune efectuarea necropsiei, lucrurile rămânând astfel în continuare încurcate.

„Ne pare rău de rudele decedatului"

„Este un caz pe care eu l-am considerat medico-legal și pe cale de consecință e un dosar în lucru la Poliție. Eu am avut suspiciunea existenței unor implicații medico-legale și, ca urmare, am acționat în consecință, conform procedurilor de lucru pe anatomie patologică", a spus medicul de la Târgu Cărbunești. Necropsia o pot efectua doar legiștii de la Serviciul de Medicină Legală Gorj, din subordinea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. SJU a anunțat că va face o anchetă internă pentru a clarifica lucrurile. „La autopsie s-au generat controverse între medicul anatomopatolog și legist, fiecare având opinia lui cu privire la cauza decesului. Urmează o nouă autopsie a cadavrului ce se va efectua la Târgu-Jiu. Se așteaptă o hârtie din partea organelor judiciare pentru a se efectua această autopsie. Mie și nouă ne pare rău pentru situația neplăcută creată pentru rudele decedatului", a menționat Ion Borhoată, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu- Jiu.

„Groapa e pregătită, dar nu e mortul aici"

„Ginerele și cu fata au împărțit pachetele, așa cum se face la situații de genul acesta. Au dat la biserică, s-a făcut parastasul acolo, groapa e pregătită la cimitir, dar nu a fost mortul aici. E ceva de noaptea minții, că înțeleg că medicii nu se înțeleg între ei, deși mortul nu are nicio lovitură pe el. Nu are organe interioare vătămate, e la mintea cocoșului că nu sunt probleme, mai ales că noi știm că nu avea cine să intre peste el și să îl lovească. Am făcut pomana fără mort, în schimb, iar acum, când îl vor aduce acasă, că probabil îl mai aduc, cred că va trebui o nouă pomană", a spus o bătrână din sat.