CUTREMURĂTORUL caz de sclavie din Maramureş. Victima atât de terorizată încât declară că a fost bine tratat

Cei cinci bărbați din Maramureș, acuzați că au făcut trafic de persoane, au terorizat mai mulți oameni și i-au folosit ca pe sclavi, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Aproape cinci ore au așteptat în sala de judecată, relatează digi24.

Cei cinci bărbați au fost duși în fața judecătorului vineri, cu puțin înainte de ora prânzului. Procurorii DIICOT au descoperit că aceștia racolau victime din gări și autogări, persoane vulnerabile, fără adăpost, cărora le promiteau cazare, masă și salarii. Ajungeau să muncească, însă, până la epuizare, uneori doar pentru niște resturi de mâncare.

În fața tribunalului, a fost adusă și una dintre victimele sechestrate. Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care susține ca ar fi rudă cu acuzații, a fost găsit ieri de anchetatori într-o încăpere închisă cu lacătul.

"Am dormit într-o cameră, erau ceva copii care se jucau, și eu am fost beat și am tras tare ușa după mine tare și s-a blocat usa... Eu n-am fost legat, doamnă, oamenii ăștia m-au respectat, mi-au dat țigări, mâncare, suntem neamuri. De frică am zis, ca m-au luat din pat și au intrat cu ușa pe mine. Că m-au bătut, de frică am zis, că m-au bătut, dar nu m-au bătut...", a declarat Marius Jurcuţ, una dintre victime. Spusele tânărului au fost întărite şi de mama sa.

"Băiatul ăsta a mai fost la ei, îi place să bea și de-aia pleacă de acasă. Tot timpul a fost dus de acasă. Și oamenii ăștia l-au primit, dar niciodată nu l-au ținut cu forța acolo. Îi dau să mănânce, îi dau să hohănească și sunt oameni...", a spus mama tânărului reporterilor sursei citate.

