CUTREMURE puternice, pământul s-a mişcat serios în ultimele ore

Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment degrade, s-a produs in seara zilei de duminica,, in regiunea Rodos, in zona limitrofa dintre Insulele Dodecanese si Turcia.Sursa foto: EMSC Seismul a avut loc la ora 17h43min UTC (ora locala 20h43min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in Estul Marii Mediterane, la 22 km Nord de Rodos (Grecia).Cutremurul s-a produs la adancimea desi a avut magnitudinea degrade pe scara bazata pe moment seismic (magnitudinea locala MLpotrivit Observatorului Seismologic Kandilli).Miscarea seismica a fost resimtita in insulele grecesti din Marea Egee, dar si in Sud-Vestul Turciei.