Cutremure succesive în zona Vrancea

Un alt cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, joi dupa-amiaza, la ora 13.03, ora locala a Romaniei. In ziua de 22 Octombrie 2020, la ora 13:03:43 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 104km.

Alertă de tsunami în Alaska după un cutremur de 7,5 grade (Marţi, 20 Octombrie 2020 07:45)

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km E de Brasov, 94km NE de Ploiesti, 100km S de Bacau, 114km V de Galati, 115km NV de Braila, 145km N de Bucuresti, 166km NE de Pitesti, 181km SV de Iasi, 193km E de Sibiu, 209km N de Ruse", scrie in comunicatul transmis de INFP.

In data de 21 octombrie a avut loc un cutremur in Moldova, Iasi. Seismul a avut magnitudinea de 3,1

"In ziua de 21 Octombrie 2020 la ora 08:55:38 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MOLDOVA, VASLUI un cutremur cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 7km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km S de Iasi, 47km NE de Bacau, 110km V de Chisinau, 156km N de Galati, 167km V de Tiraspol, 174km N de Braila, 190km NE de Brasov, 201km SE de Chernivtsi, 232km NE de Ploiesti, 254km V de Odessa:, se arata in comunicatul INPF.