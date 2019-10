Articol publicat in: Societate

CUVIOASA PARASCHEVA 2019. Programul manifestărilor de la Iaşi. TRADIŢII şi SUPERSTIŢII de Sf. Parascheva

CUVIOASA PARASCHEVA 2019. Zeci de mii de credincioşi sunt aşteptaţi să ajungă la Iaşi în următoarele zile pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla cu sfintele moaşte va fi scoasă vineri dimineaţă din Catedrala Mitropolitană Iaşi, în cadrul unei procesiuni religioase, şi va fi depusă într-un baldachin, în curtea lăcaşului de cult.



CUVIOASA PARASCHEVA 2019: În acest an, manifestările dedicate sărbătorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc, la Iaşi, în perioada 11-15 octombrie. Alături de moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi aduse spre închinare şi moaştele Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia. Un camion plin cu flori a ajuns, joi dimineaţă, în curtea Mitropoliei din Iaşi, adus de o familie din Bucureşti, pentru a fi împodobit baldachinul pe care vor fi aşezate sfintele moaşte. Din localitatea ilfoveană Voluntari vor sosi la Iaşi, câteva mii de pelerini, îmbarcaţi în 140 de autocare. Transportul este organizat cu sprijinul Primăriei Voluntari. Autorităţile ieşene se aşteaptă ca în următoarele zile în oraş să ajungă zeci de mii de credincioşi din întreaga ţară. Sute de poliţişti şi jandarmi vor fi mobilizaţi în timpul evenimentelor religioase de la Iaşi, iar pentru pelerini va fi creat un culoar special de acces către Catedrala Mitropolitană.

Mai multe străzi din centrul oraşului vor fi închise circulaţiei. Pe traseul unde se va forma rândul pelerinilor, vor fi montate ecrane, astfel încât credincioşii să poată urmări ce se petrece în curtea Catedralei. Sfânta Liturghie este programată luni, 14 octombrie şi se va desfăşura pe o scenă amplasată în faţa Catedralei Mitropolitane, pe pietonalul Ştefan cel Mare. Sfânta Cuvioasa Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie, când este hramul, transformă Iaşiul în cel mai mare centru de pelerinaj din România. Credincioşilor care vor sta noaptea la rând pentru a se închina la sfintele moaşte le vor fi oferite de către autorităţi, dar şi de către Mitropolie, ceai cald şi pachete cu mâncare.

În anii precedenţi, pelerinii veniţi la Iaşi au stat şi câte 10-12 ore la coadă, pentru a ajunge să se închine la racla cu sfintele moaşte, rândul pelerinilor atingând câţiva kilometri. SFANTA PARASCHEVA: Tradiţii şi obiceiuri pentru 14 octombrie. Ce este INTERZIS să faci în această zi Sfânta Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei, a realizat numeroase vindecări şi alte minuni pentru cei care îşi deschid sufletul în faţa moaştelor şi se roagă cu sinceritate si credinţă. Pentru a beneficia de ocrotirea cuvioasei, există o serie de tradiţii ce trebuie respectate. De Sfânta Parascheva nu se lucrează, nici la serviciu şi nici în casă pentru a te feri de pericolul bolilor de ochi şi durerilor de cap. În popor se spune că ortodoxul care nu poate să ajungă la Iaşi pentru a se închina sfintele moaşte, să meargă de ziua praznicului la biserică şi să se roage cu credinţă deoarece Sfânta Parascheva îl vede şi îl aude, ajutându-l să îşi îndeplinească dorinţele. Dacă se roagă, e bine să şi postească, pentru că rugăciunea şi postul ajută mai repede sufletul şi trupul. În data de 14 octombrie, se fac pomeni pentru cei trecuţi în nefiinţă şi care nu şi-au găsit liniştea, au murit fără lumânare sau au fost îngropaţi fără preot. În aceast zi se împart lipii, vin şi must. Din bătrâni se spune că cei care spală sau cos de Sfanta Parascheva se aleg cu negi la mâini. Mai mult, în această zi nu se mănâncă nuci, castraveţi sau poame în formă de cruce. Pe vremuri, la sat, nici măcar focul nu se făcea în această zi. Se spune că vremea din 14 octombrie, de Sfânta Parascheva, va prezice cât de frumos sau de urât va fi în restul zilelor de sărbătoare din respectivul an. CALENDAR ORTODOX OCTOMBRIE: Ce trebuie să faci în luna lui Brumărel pentru spor şi sănătate. Cum afli ce iarnă va fi În ziua de Sfanta Parasceva, satenii intorc carul cu protapul in fundul ograzii, caci se pregatesc de iarna; In aceasta zi se implinea sorocul vacarilor, ciobanilor, pandarilor si se da drumul tarinii si luncii, vitele umbland peste tot. Se organizeaza turmele pentru iernatul transhumant, incepe coborarea oilor in zonele de iernat, se angajeaza ciobani pentru noul sezon pastoral, se slobod berbecii la turmele de oi, pentru prasila, si se organizeaza iarmaroace de toamna unde se valorifica produsele turmelor de oi. Ciobanii, in dimineata zilei de Sfanta Parascheva, cauta sa vada cum s-au culcat oile: daca stau gramada, iarna va fi grea; daca stau imprastiate, va fi usoara. SFÂNTA PARASCHEVA 2019. Blestemul NEŞTIUT de sub veşmintele Cuvioasei Parascheva În fiecare an, pe 14 octombrie creştinii ortodocşi o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva. Moaştele Cuvioasei se află la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Mii de oameni merg în fiecare an să se închine la racla Sfintei Parascheva, însă puţini ştiu despre blestemul de sub veşmintele care acoperă moaştele. Blestemul de sub veșmintele Sfintei Parascheva Veşmintele Cuvioasei Parascheva sunt croite din catifea albă, pe care sunt aplicate flori brodate. Florile de pe veșminte sunt aceleași cu cele care înfrumusețează baldachinul Sfintei Parascheva. Puțini dintre cei care ajung să atingă moaștele Sfintei Parascheva știu că moaștele sunt îmbrăcate și cu un alt veșmânt sfânt, de care se leagă un blestem foarte puternic. Mai exact, moaștele sunt acoperite de un veșmânt ce datează din anul 1641 și pe care este pus un sigiliu, unde este menționat blestemul domnitorului Vasile Lupu și al Mitropolitului Varlaam: „Blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva". Ce trebuie să știi despre moaștele Sfintei Parascheva Despre moaștele Sfintei Parascheva se știe că acestea au puteri miraculoase, mulți credincioși mărturisind că s-au vindecat de boli grave după ce au mers să se roage și să atingă racla sfântă. Sfânta Parascheva este cunoscută ca fiind protectoarea celor care se confruntă cu probleme grave și a celor care nu își găsesc liniștea sufletească. Moaștele Sfintei Parascheva sunt păstrate la loc de cinste, într-o raclă din lemn de chiparos, care a fost realizată în secolul XIX, asta după ce racla originală ar fi ars. loading...

