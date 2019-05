Dacian Cioloş, atac la Iohannis: Dacă nominalizezi ca premier marionetele unuia ca Dragnea, trebuie să-ţi asumi responsabilităţile

"Cred că viitoarea Constituţie a României trebuie să precizeze mai clar responsabilitatea guvernării. Preşedintele şi Guvernul trebuie să lucreze împreună, dar pentru asta preşedintele ţării trebuie să îşi asume decizii. Dacă nominalizezi în fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unuia ca Dragnea, tu ca preşedinte, trebuie să îţi asumi responsabilitatea pentru nominalizare. Vom crea şi mecanismele necesare dizolvării Parlamentului atunci când e cazul. Aceşti oameni, parlamentarii, trebuie să reprezinte esenţa democraţiei şi nu trebuie să se mai ascundă în spatele imunităţii şi a lipsei de proceduri. Trebuie să spunem clar: crede Parlamentul că preşedintele a greşit la un moment dat şi trebuie suspendat? Bine. Dar dacă pierde referendumul, aceşti oameni din Parlament, care au suspendat preşedintele, trebuie să respecte voinţa poporului şi să plece ei acasă. Pentru că dacă parlamentarii vor şti că există acest risc şi pentru ei, dacă vor şti că dacă pleacă acasă că îl suspendă gratuit pe preşedinte, atunci nici preşedintele nu va putea spune că nu a avut ce face, preşedintele ar fi responsabil pentru premierul pe care l-a nominalizat şi implicit pentru guvernare", a spus, în discursul său, Dacian Cioloş.

În discursul pe care l-a susţinut la mitingul electoral de la Timişoara al Alianţei 2020 USR Plus, Dacian Coloş a vorbit despre patriotism şi a menţionat sacrificial făcut de timişoreni în Decembrie 1989.

"Ţineţi minte în urmă cu câteva săptămâni, eram în drum spre Banat şi tocmai am fost anunţaţi că nu suntem lăsaţi să formăm alianţa. Şi am venit la Timişoara, am venit la dumneavoastră să cerem justiţie, să ne facă dreptate şi astăzi, Alianţa este în faţa dumneavoastră, avem o listă a candidaţilor care sunt în faţa dumneavoastră şi venim şi cu un program, un program cu lucruri pe care vrem să le facem. România abia a împlinit 100 de ani, la sfârşitul anului se vor face 30 de ani de la Revoluţie. Timişoara este simbolul redobândirii libertăţii noastre. În decembrie 89, mii de români curajoşi şi demni şi-au sacrificat viaţa şi-au părăsit familiile şi prietenii pentru a ne oferi cu preţul vieţii lor, libertate şi bunăstare. Am respectat noi oare acest sacrificiu? Am făcut noi tot ce se putea pentru a ne ridica la înălţimea sacrificiului lor? Încă nu. Aceasta este misiunea noastră de astăzi. Se vorbeşte enorm, în ultimile zile, despre mândrie şi patriotism. Rămân vorbe goale dacă nu punem, noi, românii, conţinut în spatele lor. Vom fi mândri când nu vom mai accepta sărăcia ca politică de stat. Şi vom fi mândri când nu vom mai accepta să fim conduşi de incompetenţi. Vom fi mândri atunci când valul de plecări din ţară se va opri şi fraţii noştri se vor întoarce în România. Suntem patrioţi, doar dacă vom face tot ce ne stă în putere pentru ca România să nu mai fie săracă", a spus Cioloş.

Dacian Cioloş a subliniat şi motivele pentru care a intrat în politică, dar şi ce îşi propune să facă Alianţa 2020 USR Plus.

"Am intrat în cursa electorală, am construit partide noi, ne implicăm în politică pentru că vrem să redobândim demnitatea naţională. Vom face asta prin muncă şi dedicaţie. Şi nu îi vom uita nici pe românii care astăzi se află în afara graniţelor ţării. Ce ne propunem să facem? Vrem să reformăm statul. Vom începe să reformîm statul imediat ce vom ajunge la guvernare ţi în Parlament. E timpul să recunoaştem că statul român nu funcţionează la potenţialul său maxim. Un Parlament rău intenţionat şi un preşedinte fără soluţii pun tatul într-un echilibru precar care foloseşte electoral poate ambelor părţi, dar din ecuaţie lipsesc cetăţenii şi interesul social", a spus Dacian Cioloş.

Candidatul Alianţei 2020 USR Plus a spus că îşi doreşte o reformă constituţională.

"Vom face o reformă constituţională profundă, una care pleacă de la aceste realităţi şi care să aibă în vedere şi interesul social. Avem o Curte Constituţională politizată în care o bună parte din societate şi-a pierdut încrederea, din păcate. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat chiar săptămâna aceasta, când Dragnea şi-a pus, din nou, oameni şi la Curtea Constituţională.

Curtea Constituţională trebuie depolitizată. Acolo trebuie să ajungă cei mai buni şi cei mai credibili specialişti din domeniul juridic şi al funcţionării statului. Numai aşa putem avea încredere în mandatul pe care îl dăm Curţii Constituţionale. Vom interzice prin Constituţie infractorilor să aibă acces în funcţii publice. Fără penali! Trebuie să luăm demnitarilor scutul imunităţii de după care îşi bat joc de justiţie. Trebuie să dăm CSM-ului rolul de garant al independenţei justiţiei şi trebuie să ne apucăm cât mai repede să reparăm ceea ce s-a stricat în aceşti ultimi ani. Trebuie să dăm posibilitatea confiscării averilor nejustificate şi să întoarcem lumii bunăstarea furată de corupţi", a declarat Dacian Cioloş.

Cioloş a menţionat şi alegerile anticipate, dar şi reforma în muncă.

"Trăim într-un sistem care nu poate declanşa alegeri anticipate, pur şi simplu, ne trezim că în fruntea guvernului ajunge oricine şi nu ai cum să îl dai jos, dacă o gaşcă de oameni nu vrea asta. Vom schimba şi aceste prevederi. Vrem un preşedinte implicat şi responsabil, un parlament care să răspundă voinţei poporului şi un guvern profesionist. Imediat ce vom ajunge la guvernare suntem pregătiţi pentru reforma muncii şi a educaţiei. Le leg pe cele două pentru că eşecul în zona muncii şi a educaţiei produce ceea ce vedem cu toţii: sărăcie.

Munca este cel mai impozitat domeniu de activitate din România. Şi asta în timp ce lumea pleacă din ţară, mai ales tinerii, şi se prefigurează o uriaşă criză în rândul forţei de muncă. PSD a construit pungi de sărăcie în România pe care le expoatează electoral. Mută banii din buzunarul statului, în buzunarul lor şi ignoră societatea. Când apar reproşuri, face ceea ce ştie de 30 de ani: mai luaţi 100 de lei la salarii şi la pensii. 100 de lei pe care ei o aruncă demonstrativ şi distruge bugetul, crează inflaţie şi anulează orice putere de cumpărare. Pentru că nu crează bunăstare, ci doar iluzia bunăstării această sută de lei. Noi vom încuraja munca, sursă vitală a oricărei bunăstări. (...) Banii din ajutorul social se vor duce către copii şi familii. Banii aceştia trebuie să salveze familii şi persoane aflate în sărăcie", a mai precizat Dacian Cioloş.

Alianţa USR Plus a mai promis locuri de muncă şi investiţii în infrastructură.

"Vom face locuri de muncă prin investiţii private în autostrăzi şi în infrastructură pentru că trebuie şi putem să creăm locuri de muncă. Vom reduce taxele şi impozitele pe muncă pentru a oferi singurul model de dezvoltare care s-a inventat vreodată şi singurul model de dezvltare e munca. Acesta este şi modelul european", a mai spus Cioloş.

Dacian Cioloş s-a referit şi la sistemul educaţional, despre care a spus că ar trebui să se schimbe şi a îndemnat românii să meargă la vot în 26 mai, la alegerile pentru Parlamentul European.