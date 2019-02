Dacian Cioloş, contre cu Traian Băsescu: "Eu nu eram membru de partid ca să trec la socialişti"

„Nu e adevărat. Nu am spus asta niciodată domnului Juncker și i-am menționat asta și domnului Băsescu la acea vreme. De altfel eu nu eram membru de partid atunci și nu se punea problema să mă mut undeva, politic. Aș categorisi PLUS ca un partid de centru dreapta, dacă ne uitam la programul politic din moțiunea programatică cu care am candidat la Convenția PLUS", a afirmat Dacian Cioloș.

Reacția fostului premier tehnocrat vine în contextul în care Traian Băsescu a declarat, luni seară la TVR 1, că nu i-ar acorda votul lui Cioloș și a relatat o discuție pe care a avut-o cu Jean-Claude Juncker, care face parte din Partidul Popularilor Europeni (PPE).

Băsescu a spus că Juncker i-a povestit că Cioloș a discutat cu președintele Comisiei Europene și i-a transmis că dacă portofoliul de comisar european este deținut de socialiști, este dispus să treacă la socialiști pentru a obține mandatul.

Dacian Cioloș deschide lista comună a Alianței 2020 USR-PLUS la alegerile europarlamentare. Cele două partide formalizat alianța în ședința Comitetului politic al USR care a avut loc sâmbăta trecută la Parlament.

Referitor la o candidatură la prezidențiale din partea alianței nou formate, Dacian Ciolos a spus că „orice e posibil”, precizând însă că este un subiect pe care deocamdată nu l-a discutat cu membrii partidului condus de Dan Barna.