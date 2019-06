Dacian Cioloş menţine suspansul: Dacă va fi nevoie de mine în ţară, da, sunt gata să îmi pun la dispoziţie cunoştinţele

Dacian Cioloş a spus că preşedintele Klaus Iohannis are o imagine de om echilibrat la nivelul Uniunii Europene, astfel că nu e exclus să se discute despre venirea acestuia în funcţia de preşedinte al Consiliului European.

„După experienţa din 2016 cu un guvern independent, pentru mine e foarte clar că pentru a putea guverna trebuie să ai o majoritate stabilă în Parlament. Singura modalitate pe care noi o vedem la USR-PLUS pentru a obţine o majoritate stabilă este prin alegeri, prin legitimitatea votului. De aceea spunem că ne dorim alegeri cât mai repede posibil şi ne asumăm guvernarea a doua zi după aceste alegeri dacă avem majoritatea în Parlament", a precizat Cioloş.

„Rămân cu acest obiectiv şi, dacă va fi nevoie de mine în ţară, da, sunt gata să îmi pun la dispoziţie cunoştinţele, competenţele pentru a moderniza România", a mai precizat Dacian Cioloş.

El a spus că este posibil un tandem preşedinte-premier cu Dan Barna şi el.

Cioloş a precizat din nou că militează pentru întărirea atribuţiilor preşedintelui.

„Am spus că e nevoie de un preşedinte care să aibă pârghiile în primul rând ca să poată să asigure un echilibru între Guvern şi Parlament, care să poată să apere interesele României şi ale cetăţenilor români în mod egal cu Parlament, un preşedinte care să aibă pârghiile că instituţiile statului îşi joacă rolul echilibrat, inclusiv justiţia. Pârghii pe care preşedintele le are doar parţial acum şi au fost aşteptări uneori mai mari faţă de Klaus Iohannis faţă de pârghiile pe care le avea", a spus el.

Cioloş a menţionat însă că nu crede că e cazul să mergem spre republică prezidenţială, pentru că noi încă nu ne-am vindecat nişte răni pe care le-am avut cu dictatori în România.

El a precizat că în mod sigur USR-PLUS va avea candidat la Preşedinţie.

„Într-o democraţie cum să nu vii cu un candidat când eşti printre primele trei forţe politice ale ţării? În momentul de faţă în România e un lucru pe care nu l-am mai întâlnit de multă vreme, şi anume să avem nu două, ci trei forţe politice aproape egale. Dacă PNL are un candidat la Preşedinţie, dacă PSD va avea candidat, de ce USR-PLUS să nu aibă un candidat la Preşedinţie? Un candidat la Preşedinţie înseamnă să spui românilor că ştii să duci România în direcţia în care ai spus că vrei să o duci. E firesc. Dacă noi nu am avea candidat, ce ar însemna asta? Că noi ieşim din jocul politic, că le spunem celor care ne-au votat: Fraţilor, noi ne uităm la candidaţii unui partid sau altul. Susţinerea lui Iohannis ar însemna că le spune alegătorilor noştri. Mergeţi şi uitaţi-vă un pic la PNL, poate îi votaţi pe ei", a explicat liderul PLUS.

În ceea ce priveşte informaţiile care vorbesc despre varianta ca preşedintele Klaus Iohannis să preia funcţia de preşedinte al Consiliului European, Dacian Cioloş a declarat: „Eu ştiu că dl preşedinte Iohannis are o imagine de om echilibrat şi de om moderat, şi de om al înţelegerilor şi al dialogului. Am discutat cu mai mulţi lideri europeni. Din acest punct de vedere, privind profilul personal al dlui preşedinte Iohannis, privind contextul, nu e deloc exclus. Dar nu ştiu dacă dl preşedinte îşi doreşte".

„Nu pot să-i dau sfaturi, pentru că eu ştiu ce înseamnă să faci o alegere personală când ai o astfel de responsabilitate în fruntea României. E un moment politic important în România şi indiferent ce alegere va face dl preşedinte, pentru noi, forţele de opoziţie actuale din România, forţele pro-europene, e important să putem lucra împreună şi să putem obţine majoritatea parlamentară anul viitor pentru a putea guverna", a mai spus Cioloş.