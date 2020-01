Dan Alexa este oprit pe stradă de femei, după ce a luat un pumn de la Anamaria Prodan

Dan Alexa a povestit ce s-a întâmplat după incidentul cu Anamaria Prodan, atât pe plan profesional, cât şi în plan personal. Antrenorul spune că decizia de a-şi da demisia de la Astra nu a avut legătura cu lovitura încasată de la impresarul său şi nici măcar cu mediatizarea pe care a avut-o incidentul.

"După acel incident am jucat la Iaşi şi mi-am dat demisia, pentru că simţeam că nu-mi ies jucătorii pe care îi voiam, simţeam că dau în gol cumva. Nu era Budescu, nu era Alibec, care era şi nu era. Erau nişte probleme. Şi mi-am dat demisia şi domnul Niculae m-a întors. Și după aia am început, am câştigat cu Voluntari, cu FCSB, CFR, Dinamo, şi au apărut acele... Nu mi-a reproşat absolut deloc. Din contră. Îţi dau cuvântul meu", a declarat Alexa.

Întrebat dacă a câştigat ceva în urma respectivului episod, Dan Alexa a declarat: "Dacă am câştigat ceva după episodul ăsta? Merg pe stradă, iar segmentul între 35 şi 50 de ani mă opresc pe stradă şi îmi spun: 'Ce băiat bun!' Îţi dai seama câte bătăi au luat femeile alea pe acasă? Domnule, eşti singurul gentleman...săracele!".

