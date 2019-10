Articol publicat in: Politica

Dan Barna cere DLAF să trimită la DNA documentele referitoare la proiectele cu fonduri europene în care a fost implicată firma sa

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Președintele USR, Dan Barna, a solicitat vineri, într-o postare pe Facebook, Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) să trimită la DNA documentele legate de contractele pe fonduri europene derulate de firma sa. Barna precizează că DLAF, "de care se ocupă, azi, Toni Greblă, omul de incredere al lui Liviu Dragnea" şi condus de Andrei Chendi, "suporterul lui Dragnea, cel care s-a angajat în 2014, printr-un protocol, să-l informeze când deschide vreun control", acționează la comandă politică. "S-a ieșit din dezbaterea asupra unei anchete jurnalistice legitime. Intuiesc acum că următorul pas al campaniei lor este să mă ducă la DNA. Doar că eu am multă încredere în DNA, o instituție care, fără a fi perfectă, și-a demonstrat de multe ori profesionalismul și independența.

De aceea solicit DLAF să trimită de urgență documentele la DNA pentru că știm că asta e comanda politică pe care au primit-o. Nu sunt nereguli în acele proiecte, am răspuns deschis tuturor întrebărilor, atât jurnaliștilor de la Rise, cât și colegilor mei din USR și tuturor celor care au solicitat detalii despre acest subiect. Mai multe autorități de monitorizare le-au verificat de-a lungul timpului, vreau să o facă și DNA în a cărei imparțialitate cred. Dan Barna, reacţie după investigaţia Rise Project: Este o anchetă pornită la pont. Nu au reuşit să facă nicio ştire de corupţie VIDEO Dar cum pot să cred în corectitudinea DLAF de care se ocupă, azi, Toni Greblă, omul de incredere al lui Liviu Dragnea? Instituție condusă de Andrei Chendi, suporterul lui Dragnea, cel care s-a angajat în 2014, printr-un protocol, să-l informeze când deschide vreun control? S-ar da în lături de la comenzi subordonații lui Dăncilă, dintr-un guvern al cărui ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a ordonat companiei de stat TAROM să țină avioanele la sol în ziua moțiunii, ca să nu ajungă parlamentarii opoziției la vot? Așadar, cer guvernului, premierului demis și DLAF să înceteze circul. La fel tuturor actorilor politici care instrumentează această mizerabilă campanie. Cel mai simplu e să trimită informațiile către DNA, una dintre instituțiile care nu sunt controlate politic.

PSD încearcă o ultimă manevră murdară ca să intre în turul doi al prezidențialelor, ceea ce convine de minune sistemului actual. Le garantez că nu se va întâmpla!", a scris Dan Barna pe Facebook. Reacţia lui Dan Barna vine ca urmare a anunţului Rise Project precum că Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă verifică contractele lui Dan Barna, după investigaţia site-ul de investigaţii. "Proiectele de incluziune socială pe bani europeni, care implică firma lui Dan Barna, sunt verificate acum la Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă. Două dintre ele ("SES-am deschide-te" și "Biblioteca bunelor practici") au intrat în cercetări preliminare după articolul nostru de marți. Primul, implementat în tandem cu CJ Alba, a inclus croitoria condusă de sora lui Barna și o tipografie căpușată sistematic. În al doilea, eșuat complet, compania lui Barna a fost beneficiar direct. Al treilea, "Punți Comunitare", se află deja sub investigația DLAF. Parteneri cu CJ Alba și aici, Barna și Jaliu au finanțat din banii contribuabilului european o casă de producție devalizată între timp și o bază sportivă modernizată cu resurse destinate persoanelor defavorizate", se arată pe pagina de Facebook a Rise Project. Departamentul de Luptă Antifraudă anunţă că face verificări în legătură cu trei proiecte pe fonduri europene în care este implicat Dan Barna, informaţia regăsindu-se într-un răspuns transmis jurnaliştilor de la Rise Project, care au făcut o investigaţie pe acest subiect. Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF) afirmă, într-un răspuns transmis Rise Project că ”desfăşoară o acţiune de control” vizând proiectul ”Punţi Comunitare”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Alba. De asemenea, DLAF face verificări preliminare cu privire la proiectele “SES-am Deschide-te”, tot cu CJ Alba beneficiar şi “Biblioteca Bunelor Practici”, beneficiar Grupul de Consultanţă şi Dezvoltare – DCG, fondaată de Dan Barna, Dan Barna, şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE. Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro, afirmă jurnaliştii de la Rise Project, care prezitnă o investigaţie privind câteva dintre proiectele cu fonduri UE supervizate de prezidenţiabilul USR - Plus. loading...

