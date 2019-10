Articol publicat in: Politica

Dan Barna, după consultările de la Cotroceni: USR-PLUS intră la guvernare după alegerile anticipate

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Delegaţia USR, condusă de liderul Dan Barna, a ieşit de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis. Barna a declarat că a luat "foarte în serios" mesajul preşedintelui de susţinere a alegerilor anticipate. Liderul USR a precizat că delegaţia prezentă la consultări a înaintat preşedintelui "Pactul pentru anticipate". "Am luat foarte în serios mesajul preşedintelui de susţinere a alegerilor anticipate. Am înaintat pactul pentru anticipate pe care USR l-a propus de o lună. Preşedintele este în asentimentul nostru că alegerile alegerile anticipate sunt soluţia corectă, morală şi funcţională pentru România. În egală măsură, s-a discutat şi despre necesitatea unui nou guvern pentru că - şi aici am fost de acord - nu mai există niciun argument ca actuala guvernare să mai rămână la conducerea ţării", a declarat Barna. Dan Barna crede că România are nevoie de un nou guvern care să aibă însă ca obiectiv realizarea de alegeri anticipate în februarie martie anul viitor. Din delegaţia USR prezentă la consultări au fac parte Dan Barna, Cristina Prună, Stelian Ion, Claudiu Năsui, Iulian Bulai. "Bună treabă cu moţiunea!", le-a spus preşedintele Iohannis reprezentanţilor USR. Înainte de USR, preşedintele Iohannis a avut consultări cu delegaţia PNL. Liderul USR, Dan Barna, a declarat înainte de consultările de la Cotroceni că partidul va susţine varianta alegerilor anticipate. "Vom merge cu acel pact pentru anticipate, acesta este mandatul cu care mergem la Cotroceni", a declarat Dan Barna. Liderul USR a explicat că aceasta este varianta în care crede şi care devine plauzibilă. "Există la propriu, de data aceasta, posibilitatea ca prin implicarea preşedintelui să construim scenariul prin care să ajungem la alegeri anticipate. Asta vom face mâine, vom merge cu acel pactul pentru alegerile anticipate şi vom solicita preşedintelui să-şi asume rolul de mediator, dar nu doar rolul de mediator cât şi mandatul pe care-l are conform Constituţiei şi să într-m într-o logică de anticipate cu doi premieri formali care să fie respinşi după care următorul preşedinte poate dizolva Parlamentul şi la un nivel de februarie-martie am putea avea alegeri anticipate", a spus Dan Barna. USR cere organizarea alegerilor parlamentare anticipate după moţiunea de cenzură. Barna: "Nu am votat pentru a-l aduce pe Ponta" Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte cu liderii partidelor parlamentare care au răsturnat cabinetul Dăncilă în vederea desemnării unui nou premier. Pe agenda discuţiilor se va afla şi tema anticipatelor. Viorica Dăncilă a declarat la România TV că nu va merge la Cotroceni. Klaus Iohannis, întâlnire cu liderii partidelor care au demis în Parlament guvernul Dăncilă Consultările au început la ora 11.00, primii fiind reprezentanţi PNL. Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care i-a invitat la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Programul consultărilor este următorul: Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 11:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 12:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 12:30 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar ProEuropa;

Ora 13:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

Ora 14:30 – Partidul Social Democrat (PSD). loading...

