Dan Barna, după eşecul de la alegerile prezidenţiale: Vom face o analiză în USR. În turul 2 îl susţinem pe Iohannis

"Îmi asum întreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fără PSD. E parte din vină și mi-o asum, că nu am reușit să ajung cu mesajul la mai mulți cetățeni. E un proces dinc are învățăm, vom avea o analiză foarte elaborată de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul Politic, la o ședință în această seară pentru a analiza rezultatele la alegerile din 10 noiembrie", a anunţat Dan Barna.

Dan Barna a anunţat, de asemenea, că Alianţa USR - PLUS va merge mai departe. "Obiectivul nostru e să pregătim cât mai bine alegerile locale. (...)Mai e mult de muncă în România pentru a o transforma în locul în care românii să-și găsească fericirea. Continuăm împreună".

La rândul său, Dacian Cioloş a anunţat continuarea Alianței PLUS-USR .

Alianţa USR - PLUS este în continuare validată ca una din primele trei forțe ale țării. Pe acest proiect vrem să continuăm să construim. Vom trage învățămintele din această campanie. (...) La alegerile locale și parlamentare vom reuşi să demonstrăm că se naște o forță politică capabilă să ducă țara mai departe. Am avut azi o conferină cu conducerea PLUS și mesajul e că vrem să continuăm proiectul Alianței, să întărim colaborarea dintre noi pentru un proiect și mai solid la locale și parlamentare. Am propus colegilor din USR să facem o întâlnire a birourilor naționale ale partidelor la final de săptămână ca să avem evaluarea și să luăm deciziile care se impun pentru întărirea alianței", a completat Dacian Cioloş.

Ambii lideri USR şi PLUS au anunţat că pentru turul 2 al alegerilor prezidnetiale îl vor susţine pe Klaus Iohannis, candidatul PNL.