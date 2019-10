Articol publicat in: Politica

Dan Barna: Guvernarea Orban va fi o guvernare slabă. Noi nu vrem să intrăm la guvernare doar pentru a fi prezenţi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dan Barna, preşedintele USR, a declarat că guvernarea Orban va fi una slabă, pentru că majoritatea parlamentară nu îl poate ajuta. De aceea, Barna consideră că alegerile anticipate sunt singura soluţie. "Suntem foarte consecvenţi cu ceea ce spunem şi ceea ce se întâmplă, şi anume obiectivul este acela al anticipatelor, am discutat cu preşedintele Iohannis, a spus că şi dânsul susţine acest lucru, dar că nu putem să menţinem - şi aici cumva există un acord - în continuare guvernarea Dăncilă şi atunci obiectivul era să fie numit un guvern, Ludovic Orban a fost opţiunea preşedintelui, care să aibă un mandat, chiar preşedintele s-a exprimat, un mandat de tranziţie, cumva temporar, care să adopte bugetul, să organizeze alegerile prezidenţiale, după care să discutăm despre anticipate pentru că perspectiva ca acest guvern să stea un an de zile, ca acest guvern să înceapă să deconteze din nou dificultăţile rămase după guvernarea PSD nu va face decât să ne aducă perspectiva ca PSD să se întoarcă din nou la anul la guvernare", a susţinut Dan Barna. Liderul USR a enumerat care sunt condiţiile pentru a susţine învestitura Guvernului în Parlament: alegerea primarilor în două tururi, "Fără penali în funcţii publice", recursul compensatoriu şi ca discuţia privind comisarul european să aibă loc în Parlament. "Domnul Orban a fost foarte deschis la această abordare, a spus că vor susţine şi ei... E greu de spus în momentul de faţă (dacă are majoritatea - nr.r), lucrurile sunt complicate, PRO România a anunţat că nu va vota acest guvern, deci din start vorbim despre o posibilitate de a se genera majoritatea alternativă, pornind de la ceea ce s-a întâmplat la moţiune, diferită, adică nu mai există aceeaşi majoritate ca la moţiune şi din perspectiva aceasta lucrurile sunt destul de complicate (...) Niciun moment n-am spus că voturile USR sunt aşa, punguţa cu doi bani", a explicat Barna. Ludovic Orban, după negocierile cu Dan Barna: Nu poţi să condiţionezi PNL de lucruri pe care nu le poate face PNL "Din punctul nostru de vedere, guvernarea Orban va fi o guvernare slabă pentru că majoritatea parlamentară nu poate să-l ajute (...) Noi nu vrem să intrăm la guvernare doar pentru a fi prezenţi. Actuala majoritate nu are nicio premisă să poată să facă reforma de care are România nevoie, e o realitate foarte clară. După alegeri, vom avea o realitate parlamentară pe care se poate constitui un guvern care să poată să facă reforme", a mai spus el. Barna a explicat că USR nu va guverna niciodată cu Călin Popescu Tăriceanu. "Eu nu o să guvernez niciodată cu Tăriceanu, ca să fie foarte clar mesajul. Nu există nicio reevaluare, USR este împotriva PSD, este împotriva acestui PSD-ism care domină România şi suntem alternativa proaspătă a politicii româneşti", a mai spus Barna. loading...

