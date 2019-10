Articol publicat in: Politica

Ludovic Orban, după negocierile cu Dan Barna: Nu poţi să condiţionezi PNL de lucruri pe care nu le poate face PNL

Ludovic Orban a făcut primele declaraţii după negocierile cu liderii USR-PLUS pentru susţinerea noului guvern. Orban, a afirmat, vineri, că s-a înţeles cu liderii USR, cu care a discutat despre proiectele importante pentru cele două partide. "Contez pe susţinerea USR pentru învestirea Guvernului", a spus Orban, care a vorbit despre un parteneriat "onest" între PNL şi USR care au luptat împotriva PSD. Președintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că nu poate fi condiționat PNL de lucruri pe care nu le poate face. Afirmațiile au fost făcute după negocierile cu USR. "Nu poți să condiționezi PNL de lucruri pe care nu le poate face PNL. Nu putem decât să facem ceea ce am făcut până acum în ultimii trei ani de zile, să susținem anumite puncte de vedere. Și-n privința mediului, de exemplu, posibilitatea ca organizațiile neguvernamentale să poată să fie custozi în parcurile naționale. Împreună am atacat la CCR și am și câștigat. Astea sunt puncte în care noi deja ne-am înțeles, iar, eu vă spun sincer, eu cred că lucrurile sunt foarte simple. Suntem parteneri nu de ieri, de astăzi." a afirmat Ludovic Orban. Întrebat dacă USR a dat asigurări ca va vota învestirea Guvernului, Orban a spus: "Deocamdată nu am ajuns...Am stabilit că vom avea o a doua întâlnire, când vom face a doua rundă de negocieri, cel mai probabil în cursul zilei de marţi". Când i s-a atras atenţia că USR a precizat că aşteaptă săptămâna viitoare să vadă cum se va vota în Camera Deputaţilor la anumite proiecte de lege, Orban a spus: "Am văzut o declaraţie anterioară în care, într-un fel, condiţionau susţinerea învestirii de reuşita acestor proiecte. Nu cred că asta va fi poziţia lor pentru că este nerezonabilă. Nu poţi să ceri PNL, decât ceea ce poate să dea şi nume să susţină proiectele, pe care noi oricum le susţinem, pentru că unele sunt proiectele noastre". Acesta a afirmat că USR şi PNL sunt parteneri "nu de ieri-de azi" şi a vorbit despre "un parteneriat onest". "Contez pe susţinerea USR pentru învestirea Guvernului. Nu pot să-mi imaginez că ar putea – un partid de Opoziţie care a fost alături de noi atâta timp, care a luptat împotriva PSD – că ar putea să contribuie în vreun fel la menţinerea la Palatul victoria a lui Viorica Dănciă, candidat la Preşedinţia României din partea PSD", a mai afirmat premierul desemnat.

