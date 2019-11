Dan Barna nu vrea să se retragă ca un laş "după succesuri". Şi-a asumat greşeala pe Facebook

Dan Barna a anunţat miercuri că a fost reconfirmat în funcția de președinte al USR, în urma unui vot online dat de peste 9.000 de membri ai partidului. Acesta a afirmat că ar fi fost un gest de laşitate să se retragă din fruntea partidului din cauza rezultatului de la prezidenţiale, care a venit "după nişte succesuri".

"Cât de laş ar fi trebuit să fiu să spun că îmi dau demisia, mă retrag, plecăm acasă, pentru că am avut o dificultate. Tocmai după nişte succesuri, faptul că am avut nişte rezultate sub aşteptări, dar bun din nişte analize de confirmare a consistenţei politice a alianţei, este elementul pe care putem merge mai departe ", a spus Dan Barna.

Ulterior, liderul USR şi-a asumat greşeala printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Da, chiar am scăpat un „succesuri" azi într-o declarație de presă. Unele glumițe sociale fac carieră", a scris liderul USR pe reţeaua de socializare.