Dan Barna: Programul de guvernare al PNL nu este realist

"E un lucru bun că avem în sfârsit un program. Dorinţele de acolo sunt lucruri bune, lucruri de care Romania are nevoie de 30 de ani. Sunt promisiuni generoase si consistente dar nerealizabile. Care e magia pe care nu am descoperit-o până acum?

Nu exista elementul ala de care Romania are nevoie, reforma structurala pentru a putea face orice plan de dezvoltare. Romania nici pana acum nu a dus lipsa de resursa financiara. Nu s-au folosit banii pentru a face drumuri, nu am fost in stare de asta, nu ca nu am avut bani.

Daca programul asta devine realitate, Romania o sa fie magica. Reprosul principal e lipsa de realism a acestui program. Stim foarte bine ca realismul e aproape inexistent", a spus Dan Barna la România TV.

Premierul Ludovic Orban a prezentat miercuri, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis, "Reclădim România. Planul naţional de investiţii şi de relansare economică". Premierul Ludovic Orban a cerut miniştrilor, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, să finalizeze toate documentele necesare pentru punerea în practică a Planului de relansare economică pe care l-a pregătit Guvernul.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la prezentarea programului "Reclădim România. Planul naţional de investiţii şi de relansare economică", că în contextul socio-economic actual, tot mai complex, trebuie să ne adaptăm la noile condiţii, să devenim mai competitivi, mai flexibili, făcând din nou trimitere la modelul economic bazat exclusiv pe consum promovat de guvernările PSD.

Iohannis a subliniat că planul de relansare economică are obiective majore, care se pot atinge prin muncă şi dedicare, nu prin declaraţii populiste ale guvernanţilor din ultimii ani, rămase la nivel de promisiuni deşarte.Premierul Ludovic Orban a declara că este momentul ca liderii politici să iasă din mlaştina demagogiei şi populismului, din discursul science-fiction care nu are nicio legătură cu realităţile economice şi că vremea în care politicienii promiteau luna de pe cer şi ofereau praful de pe tobă trebuie să înceteze.