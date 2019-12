Dan Barna solicită Guvernului angajarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi

"În acest moment este clar că nu există niciun interes pentru a trece acest proiect și că se vrea blocarea lui. Cerem guvernului Ordonanță de Urgență sau asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi”, a spus Barna în plenul Camerei Deputaţilor.

"PMP a adunat de la cetateni peste un milion de semnaturi pentru proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi. E o problema de normalitate si moralitate sa avem primari alesi in doua tururi. Si PMP solicita Guvernului sa-si asume raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi", a spus deputatul PMP Petru Movila.



Miercuri, în plenul Camerei Deputaților, atât PNL cât și USR au cerut introducerea pe ordinea de zi a alegerii primarilor în două tururi, însă solicitările au fost respinse pentru că proiectele se află în comisia comună pentru modificarea legilor electorale, care are termen 3 luni pentru redactarea unui raport.



După solicitarea lui Barna, și președintele Pro România i-a cerut premierului să rezolve această problemă. „Domnul Orban a aruncat pisica moartă în Parlament, astăzi o aruncăm înapoi. Poate ar trebui să nu mai tot plimbe pisica”, a spus Victor Ponta.

Liberalul Florin Roman a cerut introducerea pe ordinea de zi a Ordonanţei de Urgenţă 40/2019 referitoare la alegerea preşedinţilor de consilii judeţene susţinând că PSD i-a propus un troc să renunţe la această propunere.



"Minţiţi cu nonşalanţă. Nu aveam de ce să vă rog pe dvs să introduceţi pe ordinea de zi ceva ce nu putea fi introdus pe ordinea de zi fără mine", a replicat liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis. El a declarat că Birourile permanente reunite au transmis toate iniţiativele legislative care vizează cadrul electoral la Comisia specială de cod electoral.



Şi liderul deputaţilor USR, Stelian Ion, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a proiectului alegerii primarilor în două tururi de scrutin.



"Vă solicit introducerea pe ordinea de zi a alegerii primarilor. Vreţi să debaronizăm România? Haideţi să votăm introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Este o solicitare legitimă", a subliniat Stelian Ion.



La rândul său, deputatul UDMR Marton Arpad a spus că Legile electorale nu pot fi modificate înainte cu un an de organizarea alegerilor.



După o consultare între liderii de grup, Alfred Simonis (PSD) a anunţat că nu există consens pentru introducerea acestor proiecte şi, ca urmare, ele nu pot fi puse pe ordinea de zi.



În replică, deputatul liberal Gabriel Andronache a susţinut că are argumente pentru a contrazice această concluzie, menţionând că există o decizie a CCR potrivit căreia un proiect poate fi discutat în plen fără raportul de la comisia de specialitate.



"Am argumentele de a contrazice. Invoc Decizia 209/2012 a CCR care spune că în situaţia în care o comisie nu poate întocmi un raport acest lucru nu este de natură a împiedica dezbaterea proiectului în plen. Spuneţi că proiectul ar fi la comisia specială. Nimic mai fals. Uitaţi-vă pe fişa proiectului, acesta este retrimis din plen la Comisia juridică. Birourile permanente reunite nu puteau să desesizeze Comisia juridică. Pe fişa actului normativ apare doar că este sesizată şi comisia specială cu acest proiect. Noi putem vota această chestiune, să respectaţi deciziile CCR. Dacă nu veţi supune la vot solicitările liderilor USR şi PNL încălcaţi deciziile CCR şi este un abuz. Decizia CCR 209/2012 arată obligaţia de a supune la vot propunerea", a precizat Andronache.



Deputatul PSD Florin Iordache a susţinut că toate iniţiativele electorale au fost trimise către Comisia specială de cod electoral.



"Am solicitat în Birourile permanente reunite ca toate iniţiativele electorale să fie dirijate către comisia specială. Ca urmare, toate iniţiativele: alegerea primarilor în două tururi, trei tururi, şapte tururi, alegerea preşedinţilor de CJ sunt dirijate spre această comisie specială. În acest moment, comisia specială este singura care poate discuta aceste proiecte", a afirmat Iordache, adăugând că aceste solicitări nu pot fi supuse la vot.



"Fostul guvern a sfidat Parlamentul, a sfidat reguli parlamentare care funcţionează de 30 de ani şi a modificat o lege în vacanţă parlamentară. Aţi încălcat reguli de 30 de ani. Guvernul dvs nu a ţinut cont nici de recomandările Comisiei de la Veneţia", a replicat deputatul PNL Victor Paul Dobre.



Discuţiile pe această temă au fost sistate pentru a fi discutate proiectele de pe ordinea de zi.



"Atât politicianism nu am văzut în viaţa mea. Sunt două proiecte care nu suportă amânare - bugetul Camerei şi abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Riscăm din jocuri politicianiste să nu votăm aceste două puncte foarte importante", a arătat liderul deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.



După votul privind sistarea discuţiilor, reprezentanţii USR şi PMP au cerut Guvernului Orban asumarea răspunderii pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi sau emiterea unei ordonanţe pe această temă.