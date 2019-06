Dan Chişu, diagnosticat cu cancer. Primele declaraţii ale regizorului

Despre viaţa sa personală s-au scris multe în presă şi, cu toate astea, nimeni nu a ştiut despre lupta sa cu cancerul de piele. Dan Chişu este regizor, actor şi producător român. A jucat în filme precum „Senatorul Melcilor”, „Asfalt Tango” şi „Faimosul paparazzo”. În 2010, a debutat ca regizor, scenarist şi producător cu lungmetrajul „WebSiteStory”. Cel mai recent l-aţi văzut în „#Selfie”, în 2014.

„Dr. Mihaela Leventer a zis Ia stai, ce e asta? Vino la o consultaţie. Şi m-am dus. A scos o lupă, s-a uitat. A zis Da, vino mâine. Atunci m-am speriat”, povesteşte Dan Chişu despre prima întâlnire cu cancerul de piele. „Aveam educaţia controlului medical anual şi, în general, am grijă de sănătatea mea. Dar pielea am neglijat-o. Am zis că ce poate să mi se întâmple? Dacă nu mă lovesc, nu mă tai, sunt bine”. Dar nu a fost bine. Mai mult decât atât, a descoperit boala absolut întâmplător, la o petrecere la care a participat şi dr. Mihaela Leventer. „Mi-a luat o probă pentru biopsie şi în câteva zile m-a programat pentru intervenţie”. Dan Chişu se consideră norocos şi faptul că a învins cancerul l-a motivat să povestească o experienţă care poate deveni exemplu pentru ceilalţi. „Am avut noroc pentru că puteam să întârzii cu diagnosticarea. Atunci mi-am dat seama că fiecare detaliu contează şi că, mai importantă decât rezolvarea problemei, este prevenţia. Cu cât ajungi mai devreme la medic, cu atât intervenţia este mai uşoară”, spune Dan Chişu.

Cancerul de piele cu care a fost diagnosticat Dan Chişu apare mai ales la persoanele care petrec mult timp afară, în soare, fără să folosească loţiune de protecţie solară. Carcinomul este cel mai frecvent cancer întâlnit la om. Nu există statistici naţionale, ci se estimează un număr de aproximativ 45.000 cazuri noi pe an. La acestea se adaugă cei peste 2.500 de români care se îmbolnăvesc în fiecare an de melanom, o altă formă de cancer de piele. Dintre aceştia, aproximativ o mie ajung la deces.