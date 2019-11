Dan Motreanu, şeful de campanie al lui Iohannis:Pentru noi este clar că nu trebuie să aibă loc dezbateri. Orban: Comunicăm cu cetăţenii

„Am avut o şedinţă de campanie. Au fost rezultate bune. Pentru noi e foarte clar ca nu trebuie sa aiba loc dezbateri în turul 2 pentru ca democratia inseamna in primul rand intalnirea cu cetateanul. O sa mergem pe acelasi tip de campanie din primul tur, intalniri permanente cu cetatenii. Vom face mitinguri, intalniri cu organizatiile si cu cetatenii.

Presedintele nu se teme de o confruntare, cei doi candidati sunt bine cunoscuti, punctele de vedere sunt cunoscute. O confruntare nu-si are rostul pentru ca nu aduce nimic in plus, nu e nimic de clarificat”, a declarat Motreanu.

Şeful de campanie a precizat că seful statului nu si-a spus punctul de vedere si doar a cerut opinia echipei de campanie.

