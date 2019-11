Dan Negru a votat în străinătate. "Stranie coincidenţă!"

Dan Negru se află pentru filmări la Chişinău şi a anunţat pe Facebook că a votat.

EXIT POLL Alegeri prezidenţiale 2019. Spectacol jurnalistic România TV în ziua în care românii au ales preşedintele

"Stranie coincidență: au pus ambasada României in Chișinău la intersecția străzilor Pușkin cu București. Așa cum a fost mereu Moldova asta, la intersecția Rusiei cu România... Filmez in Chișinău zilele astea așa ca am furat "startul" și am votat aici chiar dacă mă interesează mai mult dacă Clujul bate pe Dinamo decât dacă bate Iohannis", a scris Dan Negru.