Dan Tudorache, primarul sectorului 1: "În situaţia dată, cred că ar trebui să se poată testa şi în alte centre"

Dan Tudorache a declarat că ar trebui ca testările pentru coronavirus să poată fi făcute şi în alte centre decât cele autorizate în acest moment.

"Eu cred ca in situatia data trebuie sa luam in calcul sa faca si alte centre teste. Avem medici, noi dorim sa ajutam. Astazi vin testele, am comandat deja. Important este sa ne dea ok ca sa putem testa. Pe cei care se afla in carantina, legea ne permite acum sa intram in scarile de bloc, sa dezinfectam, sa asiguram situatia. Cu cat trece timpul descoperim lucruri pe care le putem face", a declarat Tudorache.

Secretarul de stat ân Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că testele pe care le are primăria sectorului 1 nu sunt concludente, dar pot fi făcute ca un indiciu pentru necesitatea testării ulterioare.

"Aceste teste sunt pentru anticorpi, care apar in a doua periada si au o specificitate redusa. Dar ele pot indica daca este cazul pentru un test molecular", a spus Tătaru.

Primarul Tudorache a mai declarat că a luat legătura cu firma de salubritate şi a fost asigurat că se vor pune la dispoziţie maşini cu care să se facă dezinfecţie pe străzi.