Dan Tudorache vs. Clotilde Armand. "Minţiţi, doamnă, minţiţi" De ce a plecat Clotilde trei ani din România după un accident mortal

Clotilde Armand s-a apărat spunând că nu crede că a lucrat cu Primării din România, după ce a fost întrebată de jurnalistul Silviu Mânăstire dacă a beneficiat de contracte din bani publici.

"Minţiţi, doamnă", a fost replica primarului Daniel Tudorache care a fost prezent alături de Clotilde Armand la o dezbatere electorală pe postul B1Tv.

Candidatei susţinute de Alianţa USR Plus la Primăria Sectorului 1 i-au fost cerute explicaţii dacă a beneficiat de pe urma unui contract Banca Mondială pentru un program privind copiii care se îmbolnăvesc de boala copiilor albaştri. "Nu îmi aduc aminte", a fost răspunsul lui Clotilde Armand.

"Vă referiți la ce s-a publicat acum în Evenimentul Zilei? Eu sunt de acord cu anchetele jurnalistice. Le încurajez. E foarte interesantă ancheta aceasta. Singura problemă e faptul că nu e vorba de firma pe care am condus-o. E vorba de altă firmă. E o coincidență de nume. Vă propun să verificați CUI-ul firmei respective”, a replicat Armand.

"Sunt două firme Egis. Eu am lucrat la cea care are ca acționar statul francez și nu are legătură cu Egis Pharmaceuticals PLC. Cei care au făcut această anchetă ar trebui să verifice cine este acţionarul. Nu este aceeaşi firmă, nu este acelaşi CUI”, a mai explicat candidata USR PLUS.

Clotilde Armand şi legăturile cu Egis şi Distrigaz

Silviu Mânăstire susţine că firma de consultanţă Egis România, care a fost condusă de Clotilde Armand, a primit un onorariu în valoare de 1,15 milioane de ron, pentru un contract de consultanţă pentru a atrage fonduri de la Banca Mondială pentru Primăria Mărăşeşti.

"Eu am lucrat la Egis, al cărui prim acţionar e statui francez (...) E o firmă care e o firmă de inginerie care face infrastructură. Ce ne lipseşte nou", a afirmat Armand, conform sursei citate.

Banii pentru serviciile de consultanţă au fost plătiţi, însă proiectul nu s-a mai implementat.

"Aici scrie 2018. Eu m-am dat demisia de pe poziţia de director general al Egis România în 2017. Mi-am dat demisia la începutul anului 2017 pentru că aţi început nişte atacuri calomnioase la adresa mea şi am fost obligată să nu mai lucrez pentru firma asta. Am lucrat tot pentru Egis, dar în afara României", a dezminţit Clotilde Armand.

În timpul dezbaterii, Dan Tudorache şi Clotilde Armand au avut un schimb dur de replici pe tema banilor publici de care candidata susţinută de Alianţa USR-PLUS ar fi beneficiat.

Clotilde Armand: Citind declaraţia dumnevoastră de avere, constat că dumnevoastră staţi cu părinţii. Este adevărat?

Dan Tudorache: Unde scrie că stau cu părinţii?

Clotilde Armand: Nu aveţi nici măcar o proprietate, niciun apartament, nimic. E clar că staţi cu părinţii.

Dan Tudorache: Nu, nu stau cu părinţii. Nu stau ca dumnevoastră pe strada Roma. N-am avut ghinionul să am contracte sau să fiu şef la Egis România şi să câştig foarte mulţi bani publici. N-am avut ghinionul ăsta. Eu am lucrat la stat.

Silviu Mânăstire: Sunteţi inginer. De ce nu v-aţi făcut o firmă de consultanţă?

Dan Tudorache: În căile ferate nu existau consultanţi.

Clotilde Armand era şefa Distrigaz Bucureşti când un muncitor a murit în urma unei explozii

În 2009, Clotilde Armand se afla la conducerea Distrigaz Bucureşti în momentul în care un muncitor a murit în urma unei explozii. E vorba despre un bărbat de 53 de ani care nu a mai apucat să iasă din şanţul pe care-l săpase.

"Este un om cu mare experienţă şi acum suntem şi noi în stare de şoc că s-a întâmplat acest lucru", a spus Clotilde Armand, care era director al Distrigaz Bucureşti, la momentul producerii exploziei, conform Pro TV.

Ştirea difuzată de Pro TV în 2009, la momentul producerii exploziei

Cei patru muncitori au fost duşi la spital, după ce au fost răniţi. La acea vreme, oamenii au acuzat Distrigaz "de o nepăsare totală".

Procurorii au pus sub învinuire compania Distrigaz pentru omor. La scurt timp, Clotilde Armand a plecat din România.

"Am plecat după 2-3 ani. Acest accident s-a produs după puţin timp după ce am preluat conducerea. 1700 de persoane erau. Aveam foarte multe de făcut pentru a impune o cultură a siguranţei. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să interzis fumatul pe şantiere. Când am venit, muncitorii nici nu aveau echipament de protecţie.

"Nu aveau nici echipamente. Atunci am investit, Distrigaz a investit cu GDF 500 de milioane de euro pentru a reînnoi toate conductele. După momentul în care am venit eu, numărul de accidente a devenit de 10 ori mai mic. Ăsta a fost probabil ultimul accident care a fost", a explicat Clotilde Armand.

De asemenea, Armand a fost acuzată că, în urma accidentului mortal, a plecat din România şi a revenit în 2013, la companiei Egis.

"Eu am plecat în Franţa, dar nu are nicio legătură cu acest accident. Eu nu eram implicată direct. Era clar că nu aveam nicio legătură", a spus candidata susţinută de Alianţa USR-PLUS.

Întrebată de ce muncitorul decedat a fost cel găsit vinovat, Clotilde Armand a răspuns: "el era şeful echipei. El a luat toate deciziile. El a semnat totul".