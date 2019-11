Dana Războiu, primul interviu după despărţirea de Bogdan Enoiu. "Regret că n-am divorţat mai de mult"

Dana Războiu nu consideră divorţul un eşec, ci din contră, este o realizare, scrie viva.ro. "Eu nu-l privesc ca pe un eșec. Pentru mine, e o mare realizare faptul că am putut să spun „stop!. Cred că cinci ani de zile am tot încercat, și pentru mine e un mare succes. Deci atât de fericită cum sunt acum, pe plan perso­nal vorbind, n-am mai fost de când am plecat de acasă din liceu. Sunt atât de liberă și în sfârșit fericită", a declarat Dana Războiu.

Dana Războiu are două căsnicii eşuate. "Nu știu dacă am vorbit despre asta pe Instagram, dar am spus că rămân cu copiii mei, că eu cu copiii suntem o fa­milie unită și că o să ne fie bine, de acum înainte. Asta e adevărat. Se în­tâmplă ceva foarte interesant... Foarte, foarte multe femei îmi scriu mesaje și mă întreabă cum am găsit curajul. Că-ți trebuie puțin curaj să rămâi fe­meie singură cu doi copii, nu e ușor. Sunt femei care vor să facă și ele pasul ăsta și-mi spun: „Cum ai găsit curajul, că eu nu-ndrăznesc?. Cel mai greu e până iei decizia. În momentul în care ai luat decizia, totul e foarte simplu și cumva se deschid uși și se aliniază pla­nete, totul curge așa cum trebuie să curgă. Eu mai am o idee care mi-a îmbunătățit viața. Când îți este foarte foarte greu, înseamnă că nu mergi pe drumul cel bun. Viața trebuie să curgă lin și ușor, și așa poți să știi dacă deci­zia pe care o iei e bună sau nu", a mai spus Dana Războiu.