Dana Rogoz s-a întors cu un mare regret din vacanţă. "Ne-am despărţit!"

Dana Rogoz și ceilalți membri ai familiei au călătorit mult cu rulota lor, așa cum fac în fiecare an. Cea mai mare parte a timpului au petrecut-o la Viscri, acolo unde și-au luat o casă superbă de vacanță. Recent, au ajuns Cluj.Napoca şi le e greu să se despartă de acest oraș minunat.

Dana Rogoz trăiește cu regretul că nu a putut petrece mai mult timp în oraşul de la poalele Feleacului.

"Ne-am despărțit de Cluj cu greu și am pornit-o încetișor spre București. "Încetișor" zic, pentru că după experiență de la dus, când am făcut tot drumul într-o zi, acum ne-am propus să îl împărțim în două. Așadar, peste noapte am dormit în rulota parcată în curtea unor prieteni din Porumbacu de Sus, cu gândul să explorăm puțîn această zona. Iar pe seară vom fi in București", le-a a scris Dana Rogoz.