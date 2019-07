Dăncilă cere din nou demiterea şefului CNAIR: a blocat în mod nejustificat evoluţia unor proiecte, a dezinformat

"Am primit o analiză detaliată a stadiului proiectelor de infrastructură, iar rezultatele nu au fost deloc mulţumitoare. Conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a blocat în mod nejustificat evoluţia unor proiecte şi dau exemplul autostrăzii Sibiu-Piteşti secţiunea 4, care avea documentaţia gata din luna mai a anului 2018, însă actualul management a anulat-o şi timp de mai bine de un an nu a făcut niciun demers pentru promovarea investiţiei", a spus Dăncilă, marţi, la începutul şedinţei de Guvern.

Ea a menţionat că un alt exemplu îl reprezintă secţiunile 3 şi 4 aferente drumului expres Craiova-Piteşti, ale căror proceduri de proiectare şi execuţie sunt blocate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, deşi documentaţia este definitivată încă din anul 2017.

"Aceeaşi conducere a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi-a asumat termene total nerealiste în cadrul realizării proiectelor şi a dezinformat cu privire la stadiul şi evoluţia unor investiţii majore. Mă refer la deschiderea integrală a circulaţiei pe autostrada Sibiu - Nădlac, precum şi la realizarea a 180 de kilometri de autostradă până la finalul acestui an", a spus Dăncilă.

Ea a adăugat că "blocajele şi întârzierile înregistrate în evoluţia proiectelor arată clar lipsa de interes pentru aceste obiective foarte importante pentru România".

"Din acest motiv am cerut demiterea directorului general interimar al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Aşa cum am spus, nu mai accept niciun fel de întârziere în implementarea proiectelor de investiţii, nici din partea autorităţilor, şi nici din partea constructorilor. Domnule ministru Răzvan Cuc, am încredere că vă veţi implica în continuare în monitorizarea atentă a proiectelor, astfel încât investiţiile în infrastructură să se realizeze în termene cât mai scurte", a afirmat Dăncilă.