Articol publicat in: Politica

Dăncilă, condiţii pentru a susţine un premier propus de Iohannis

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a anunţat joi seară în ce condiţii partidul ar susţine un premier propus de Klaus Iohannis. "În momentul în care premierul desemnat de Iohannis ar semna Pactul pentru România, adică să nu taie pensii, salarii etc. Atunci am susţine şi noi premierul, pentru că în primul rând am susţine oamenii", a spus Viorica Dăncilă când ar vota un premier propus de Klaus Iohannis. Ea a precizat şi ce fel de om trebuie să fie candidatul: ”Dacă este un om corect şi tine la oameni şi nu vrea să ia măsuri împotriva oamenilor, l-am susţine”. Premierul a afirmat că nu a vrut ”o coabitare cu Iohannis”, ci ”o colaborare pe proiecte”. Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a anunţat joi seară la România TV că nu merge la consultări la Cotroceni, unde peşedintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare pentru negocierea unui nou prim-ministru. Citeşte şi: Viorica Dăncilă refuză invitaţia preşedintelui Iohannis la consultări: Nu merg la Cotroceni loading...

