Viorica Dăncilă, prima ieşire publică după moţiunea de cenzură, la RomâniaTV

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă va face primele declaraţii după ce guvernul ei a fost răsturnat prin moţiune de cenzură, la România TV, la ora 22.00. "Începând cu ora 22:00, sunt invitata lui Victor Ciutacu la o ediție specială a emisiunii “Ediția de seară“, la România TV", a anunţat premierul Viorica Dăncilă pe Facebook. loading...

