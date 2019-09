Dăncilă, întâlnire cu reprezentanţi din comunităţi româneşti din New York

Dăncilă s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York: Pledez pentru încredere într-un viitor pe care să îl construim împreună, la care să participe românii de acasă şi dumneavoastră, cei de aici.



Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York, încurajându-i pe românii din străinătate să revină acasă sau să îşi deschidă afaceri în ţară. "Pledez pentru încredere într-un viitor pe care să îl construim împreună, la care să participe românii de acasă şi dumneavoastră, cei de aici, pornind de la realităţile prezentului”, a afirmat Dăncilă, potrivit news.ro.



Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Guvern, prim-ministrul Viorica Dăncilă şi membrii delegaţiei guvernamentale s-au întâlnit, în 27 septembrie, cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York, cărora le-au prezentat evoluţiile şi potenţialul de dezvoltare ale ţării noastre.



"Premierul a subliniat că România este dinamică, ofertantă şi i-a încurajat pe românii din diaspora să se întoarcă acasă sau să dezvolte afaceri în ţară. Dintre programele dezvoltate de Guvern, prim-ministrul Viorica Dăncilăa menţionat Diaspora Start-up, finanţat din fonduri europene, şi Start-UP Nation, finanţat din fonduri guvernamentale, care oferă oportunităţi de întoarcere în ţară şi de valorificare a abilităţilor profesionale şi antreprenoriale, potrivit news.ro.



O altă oportunitate o reprezintă finanţările nerambursabile pe care Guvernul României, prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, le alocă pentru păstrarea, promovarea şi afirmarea identităţii româneşti în diaspora.



Totodată, premierul a arătat că Guvernul acţionează pentru promovarea şi respectarea drepturilor românilor din afara graniţelor, context în care autorităţile statului pregătesc organizarea şi desfăşurarea în condiţii cât mai bune a scrutinului prezidenţial din această toamnă.



La nivelul Guvernului a fost adoptat un set de măsuri pentru o cât mai bună organizare a procesului electoral, iarpentru românii din diaspora, votul va dura trei zile şi va fi organizat atât în secţii de votare, cât şi prin corespondenţă, potrivit news.ro.



De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Românilor de Pretutindeni derulează o campanie de informare pentru ca românii din afara graniţelor, astfel încât aceştia să cunoască toate detaliile legate de procesul electoral. ”Pledez pentru încredere într-un viitor pe care să îl construim împreună, la care să participe românii de acasă şi dumneavoastră, cei de aici, pornind de la realităţile prezentului”, a subliniat premierul Viorica Dăncilă.



Reprezentanţii comunităţii româneşti au apreciat demersurile Guvernului pentru promovarea şi păstrarea valorilor şi tradiţiilor naţionale, a identităţii şi a limbii române în comunităţile din diaspora şi au subliniat că vor continua să acţioneze pentru consolidarea relaţiei dintre România şi Statele Unite.