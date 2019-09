Dăncilă neagă zvonul că şi-ar dori postul de comisar european: Sunt candidat pentru prezidenţiale, o susţin pe Rovana Plumb

"Bineînţeles că o susţin pe Rovana Plumb. Am susţinut-o din prima clipă, eu am propus-o, o susţin în continuare. Am încredere în experienţa Rovanei Plumb, o susţin şi, pentru că am văzut din nou în spaţiul public că îmi pregătesc portofoliul de comisar, vă asigur că nu este niciun gând în acest sens, nici nu poate fi vorba. Sunt candidat pentru prezidenţiale, nu pot să candidez şi pentru Comisia Europeană, aşa că las portofoliul de comisar pentru că sunt convinsă că voi câştiga pe cel de preşedinte al României, cu susţinerea, bineînţeles, a cetăţenilor", a declarat Viorica Dăncilă.

Reacţia premierului vine după ce în presă au apărut informaţii conform cărora Viorica Dăncilă ia în calcul să plece la Bruxelles pentru o funcţie de comisar european din partea României.

Rovana Plumb a fost chemată în faţa Comisiei JURI din PE să dea explicaţii privind diferenţele din declaraţia de avere din România şi cea de la Bruxelles

Rovana Plumb, propusă pentru postul de comisar european la Transporturi, va fi audiată de Comisia ENVI a Parlamentului European pentru postul de comisar european pentru Transporturi miercuri, 2 octombrie, la ora 10. Până atunci, Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European i-a cerut joi Rovanei Plumb să clarifice diferenţele dintre declarațiile de avere depuse în România și cele depuse la Bruxelles, potrivit news.ro. De asemenea, comisia i-a cerut Rovanei Plumb să traducă în engleză declaraţia depusă în România şi să ofere detalii suplimentare despre un împrumut al acesteia pe care nu l-a menţionat anterior.