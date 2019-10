Articol publicat in: Politica

Dăncilă vrea suspendarea lui Iohannis. Ce spune fostul şef al CCR despre amânarea alegerilor prezidenţiale

Publicat: (acum 58 min) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a continuat declaraţiile referitoare la posibilitatea ca președintele Klaus Iohannis să fie suspendat. "Eu am spus că președintele merita suspendat şi merită suspendat. Mă gândesc la suspendarea acestuia, dar din punct de vedere legislativ nu pot face acest lucru. Credeţi-mă că dacă ar fi un om care ar merita să fie suspendat acesta ar fi candidatul Iohannis. Nu ar fi o strategie de campanie, ci un act de normalitate", a declarat Viorica Dăncilă. Pe de altă parte, alegerile prezidențiale ar putea fi anulate din cauza semnăturilor false, susține România TV. Alegerile prezidențiale ar putea fi anulate în cazul în care se dovedește că liste cu semnături de susținere a candidaților ar fi fost completate ilegal. Scenariul ar putea fi posibil în cazul în care se găsesc mai multe nereguli, susține fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean. ”Va veni ziua când algerile vor trebui validate, iar CCR va trebui să declare un învingător. Atunci sigur se va găsi un învins care va face contestație. Și Curtea va trebui să răspundă la această problemă. Și atunci va fi greu”, a precizat Augustin Zegrean la România TV. ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Cine sunt candidaţii cei mai bogaţi. TOPUL AVERILOR Întrebat dacă CCR ar putea merge până la nevalidarea alegerilor, Augustin Zegrean a răspuns: "Dacă se dovedește că semnăturile celui care a câștigat alegerile erau false atunci da. Dar avem certitudinea că toți candidați au depus o declarație prin care susțin că toate semnăturile sunt reale. În mod normal ar fi trebuit să se fi început urmărirea penală în cazul în care s-a vorbit mult că multe dintre semnături nu sunt reale. BEC a validat candidaturile, dar nu s-au pronunțat cu privire la semnături”, a mai spus Augustin Zegrean. Semnăturile nu au fost încă validate, iar unii dintre candidați ar fi fost acuzați că s-au folosit de nume false pentru a completa listele. Fiecare candidat la alegerile prezidențiale a fost nevoit să depună la Biroul Electoral Central 200.000 de semnături de la români care îl susțin. loading...

