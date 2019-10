Articol publicat in: Extern

Danemarca instituie provizoriu controalele la graniţa cu Suedia

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Danemarca instituie temporar controale la graniţa cu Suedia, începând de luna viitoare, a anunţat, joi, Ministerulo Justiţiei, Nick Haekkerup. Această măsură intervine după ce doi suedezi au fost acuzaţi că s-au implicat într-o explozie ce ar fi vizat Agenţia de Taxe şi Impozite, potrivit Reuters. Premierul Mette Frederiksen a declarat că după acest incident autorităţile au impus controale severe la graniţa cu Suedia. Danemarca este conectată cu Suedia via podul Oresund pe o porţiune de 16 kilometri. Zeci de mii de cetăţeni din cele două ţări traversează această rută zilnic cu trenul sau cu maşina. Ambele ţări sunt membre ale Uninii Europene. loading...

