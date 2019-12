Dani, fiul lui Sile Cămătaru, trădat de propria soţie. Ce a făcut bomba sexy înainte de arestarea soţului

Daniel Vasile Balint, unul dintre băieţii celebrului interlop Vasile Balint, alias Sile Cămătaru, a fost dat în judecată de soţia sa, Andreea, cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, femeia solicitând desfacerea căsătoriei, din vina exclusivă a bărbatului, scrie spynews.ro.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă pe 2 decembrie, iar instanţa nu a stabilit, deocamdată, data la care va avea loc primul termen.

Nora lui Sile a deschis abia acum proces de divorţ, însă a anunţat încă de la începutul anului că a decis să se despartă de Dani.

"Am hotărât, de ceva timp, împreună cu soţul meu, Dani Balint, să mergem pe drumuri separate. Suntem decişi să păstrăm o relaţie de prietenie, civilizată, ca între doi oameni maturi care nu se feresc să recunoască atunci când au greşit. Motivele acestei decizii ne privesc doar pe noi doi şi nu dorim ca acestea să formeze obiectul unor speculaţii. Am fost tot timpul extrem de discretă, am încercat în permanenţă să îmi protejez viaţa privată! Scopul acestui mesaj este de a vă ruga să încetaţi cu mesaje ce au ca subiect în rol principal pe «viitorul fost soţ»! Doresc să rup orice legătură cu trecutul meu şi să îmi canalizez toata energia şi timpul asupra viitorului meu ce nu îl va mai include niciodată pe Dani!", a anunţat, în luna ianuarie, Andreea, pe pagina sa de Facebook.

La două săptămâni de la deschiderea procesului de divorţ, miercuri, Dani Cămătaru a ajuns după gratii, fiind acuzat de infracţiuni la regimul rutier. „Admite – în parte - propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Balint Vasile Daniel, pentru o perioadă de 20 de zile, cu începere de la data de la 18.12.2019 până la data de 06.01.2020, inclusiv", au decis magistraţii.