Dani Mocanu a rupt internetul cu "maneaua interlopilor" VIDEO

Dani Mocanu, unul dintre cei mai populari maneliști de pe YouTube, a scos o melodie dedicată interlopului sibian, Marius Crăciun, zis Stripăru. Piesa se numește „Celebrul interlop" și, la o oră de la lansare, avea peste 38.000 de vizualizări, ajungând la peste 300.000 peste noapte.

Maneaua spune povestea arestării interlopului. Acesta a primit un mandat de arestare și a fugit din țară. Nu mult a trecut, și a fost prins de autoritățile franceze și închis în pușcăria din Lyon.

"Când am călcat teritoriul francez/ Am început ușor să mă stresez/ Mi-era dor de nevasta mea/ Și-am hotărât s-o chem să mă văd cu ea", cântă manelistul.

"După o săptămână cu nevasta mea/ M-am trezit la hotel cu Poliția/ M-au pus la pământ, m-au încătușat/ Și să nu ripostez mi-au pus pistolul în cap", sunt câteva dintre versurile melodiei. Dani Mocanu se autointitulează "vocea interlopilor din România". Melodia "Celebrul interlop" este dedicată tuturor interlopilor din țară.