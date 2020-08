Dani Mocanu, VESTE-BOMBĂ din partea procurorilor! Are legătură cu dosarul în care a fost acuzat de INFRACŢIUNI GRAVE

Dani Mocanu a ținut să le precizeze celor din mediul online că în sfârșit se va face dreptate. În plus, i-a mulțumit lui Dumnezeu, susținând că i-a demonstrat a mia oară cât de mult îl iubește.

Dani Mocanu riscă să ajungă la PUŞCĂRIE din cauza unui FILM DEOCHEAT. Cum şi cu ce femeie a fost înregistrat MANELISTUL

"MULTUMESC LUI DUMNEZEU PENTRU FAPTUL CA ÎMI ARATĂ A MIA OARĂ CA MA IUBEȘTE PE MINE ȘI PE FAMILIA MEA. AZI DOSARUL IN CARE ERAM ACUZAT DE PROXENETISM , SPĂLARE DE BANI ȘI CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL A FOST DAT ÎNAPOI LA PARCHET PENTRU REFACEREA URMĂRIRII PENALE. UN PAS URIAȘ SPRE DREPTATE !!! DOAMNE AJUTA TUTUROR", a scris Dani Mocanu.

Dani Mocanu, mesaj jignitor lansat în mediul online: "ALO, PARAŞUTELE!". Cine sunt domnişoarele care l-au scos din minţi pe MANELIST

Dani Mocanu a mai fost acuzat, în aprilie, un polițist cu care ar fi fost la o petrecere că a trimis după el un echipaj, pentru a-l testa cu alcooltestul. "Am primit un mesaj de la un prieten. "Salut, Dani! Polițistul care te-a sancționat acum două zile te-a chemat la el, la băut. E ziua lui de naștere, împlinește 26 de ani. A zis că-i pare rău de ce s-a întâmplat, nu te-a recunoscut". M-am bucurat, am zis că un prieten în plus nu strică. M-am îmbrăcat și am plecat la petrecerea respectivă", a declarat Dani Mocanu. La petrecere, Dani Mocanu susține a fost tratat cu băutură și mâncare. La plecare, după ce s-a urcat la volan, manelistul a observat că era urmărit de un echipaj de poliție! Dani Mocanu este ferm convins că echipajul de poliție a acționat la solicitarea agentului cu care a petrecut, motiv pentru care a fost declanșată inclusiv o anchetă internă în Poliție.