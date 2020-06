Dani Mocanu riscă să ajungă la PUŞCĂRIE din cauza unui FILM DEOCHEAT. Cum şi cu ce femeie a fost înregistrat MANELISTUL

Dani Mocanu riscă să ajungă în fața procurorilor după ce a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce spărgea o mașină, pentru a pune mâna pe un telefon în care se afla o înregistrare video compromițătoare cu el.

Concret, una dintre tinerele cu care Dani Mocanu a avut o colaborare muzicală a ajuns și în patul manelistului. Cei doi s-au filmat în timpul partidei amoroase, iar apoi blonda s-a trezit amenințată!

Dani Mocanu a acuzat, în aprilie, un polițist cu care ar fi fost la o petrecere că a trimis după el un echipaj, pentru a-l testa cu alcooltestul.

"Am primit un mesaj de la un prieten. "Salut, Dani! Polițistul care te-a sancționat acum două zile te-a chemat la el, la băut. E ziua lui de naștere, împlinește 26 de ani. A zis că-i pare rău de ce s-a întâmplat, nu te-a recunoscut". M-am bucurat, am zis că un prieten în plus nu strică. M-am îmbrăcat și am plecat la petrecerea respectivă", a declarat Dani Mocanu.

La petrecere, Dani Mocanu susține a fost tratat cu băutură și mâncare. La plecare, după ce s-a urcat la volan, manelistul a observat că era urmărit de un echipaj de poliție! Dani Mocanu este ferm convins că echipajul de poliție a acționat la solicitarea agentului cu care a petrecut, motiv pentru care a fost declanșată inclusiv o anchetă internă în Poliție.