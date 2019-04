Daniel Barbu, după ce DNA l-a pus sub urmărire penală: Nu am stopat, oprit, blocat niciun fel de control la niciun partid politic

În replică, Daniel Barbu a explicat că el nu avea atribuții în stabilirea controalelor și nici nu s-a implicat în activitatea subordonaților pentru a opri controalele la partidele politice.



”Toată declarația poate fi rezumată într-o singură frază: nu am stopat, oprit, blocat niciun fel de control la niciun partid politic pe durata mandatului meu ca președinte al Autorității Electorale Permanente. (...) Atribuția de a face controale la partide aparține Departamentului de Control din AEP. Eu, în calitate de președinte nu aveam nicio atribuție în acest sens. Dovada că nu m-am implicat deloc ca președinte este că ALDE, partid din care am plecat în funcție și în care m-am întors, a plătit cele mai mari amenzi, bineînțeles, după PSD, care este un partid mai mare. Nu am avut nicio ezitare să semnez amenzile primite de ALDE și confiscările care s-au făcut.”, a declarat Daniel Barbu.



Daniel Barbu susține că el a fost de acord cu efectuarea controalelor la PSD, dar a cerut respectarea legii și a solicitat Curții de Conturi să vină în control alături de AEP.



”Mi s-a adus la cunoștință în februrie o notă preliminară a echipei de control semnată de jumătate din membri. Nota e una parțială și preliminară, nu un raport. Este adevărat că directorul departamentului de control mi-a solicitat insistent în ultimele zile de mandat reluarea controlului. La cererea lui am convocat o întâlnire de lucru pe 23 februrie



Au fost luate următoarele hotărâri ca AEP să se adreseze Curții de Conturi ca toate controalele să fie reluate în martie.



Am arătat că a intervenit o cerere de la DNA în care se cereau documente. A doua hotărâre care s-a luat a fost să anexăm către DNA și nota de control cu iregularitățile constatate de o parte din membrii echipei”, a mai spus Barbu.



Daniel Barbu susține că la momentul la care fac referire procurorii DNA, el era deja președinte demisionar al AEP, fiindu-i propusă o candidatură din partea ALDE la europarlamentare.



”Adevărul este și puteți verifica firul că atunci foștii mei colegi din ALDE îmi propuseseră să candidez pentru Parlamentul European. Cum biroul permanent urma să stabilească lista mi s-a părut p chestiede minimă echitate să îmi dau demisia să nu fie nicio prolemă de incompatibilitate. Demisia mea fost trimisă pe 15 ianuarie și nu am fost decât un simplu gestionar. Plecarea mea era programată, cunoscută, anunțată și a avut loc în acel moment precis pentru a nu mă găsi într-o situație de incompatibilitate dacă nu în cheia legii, ci în cheie morală”, a mai spus Daniel Barbu.