Daniel Ghiţă, reacţie VIRULENTĂ după imaginile cu presupusele fraude la Sectorul 1. "Vor să preia puterea cu forţa"

"Beizadelele securiștilor împraștie ură, minciuni și nu au fost de acord să renumere voturile! De ce ?

1. Din 2009 iese Președinte, la comandă, PD-L Băsescu, fraudând alegerile! 2009-2014

2. Din 2014-2020 doua mandate Klaus Werner Iohannis! Va mai amintiți de cazul Caracal ca nu voia sa -l demită pe Președintele STS ?

3. Pahontu, SPP, e născut in Câmpulung Muscel: miraculous castiga alegerile Lasconi de la USR! Pe bune ??

4. Toți președinții din 2004 au fost, in opinia mea, trădători de țară: Kovesi a executat toată clasa politica și toți oamenii de afaceri romani, ca sa vina in România multinationalele străine. Magazinele românești au dispărut! Deci, începuse “ Statul România Colonia”

5. Nu a condus PSD 30 de ani! Aberatie! Informați-va care au fost Guvernele și Președinții din 1990-2020!

Propaganda!

6. In Timișoara, oraș revoluționar, cică castiga USR! La Brasov, Iași! Nu cred! S a făcut la fel: nu se urca listele in sistem la Bec: Frauda pe față! O fac din 2004!

7. De ce s a riscat viața copiilor noștri sa facem alegeri pe stare de pandemie, știind ca alegerile se vor frauda ?

8. De ce s a cheltuit 200 milione Euro pe alegeri, 400 mili Euro au cumpărat primarii PSD sa treacă la PNL! Calculați câți bani furați, aruncați pe geam afară, dar nu sunt bani de alocații și pensii?!

9. Vor sa preia puterea cu forta! Sa nu vedem cât au furat și ce au furat pe starea Pandemiei!

10. STS , BES și BEC au camere peste tot unde se țin voturile și cum nimeni nu au văzut frauda? Sa se adune din toată țara camerele de luat vederi și sa se verifice toate procesele verbale : ce este fizic și ce este urcat la BEC, prin STS!", a scris Daniel Ghiţă, pe pagina sa de Facebook.

Daniel Ghiţă: "Suspendați Președintele României! Dosar penal pentru Înaltă Trădare și încălcarea Constituției a României!"

"Varianta ca era procurorul de caz, la 1 noaptea, cu un șeful de campanie și canditat, este o minciuna! El este parte din sistemul obedient. Dosar penal și ancheta! Hoții operează noaptea, când doarme populația și ceilalți candidați nu sunt acolo!

Se instalează dictatura! Votul nostru nu mai contează!

Aceata gașcă PNL - USR, au încălcat, din nou, Constituția României și este un atac la SIGURANȚA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI!

Toți ARESTATI , audiați, alegerile nule, unde s a dovedit ca s a făcut frauda!

Este un atac la democrație și SUVERANITATEA STATULUI ROMÂN!

STS trebuie scos, prin lege, afara la următoarele alegeri!

Suspendați Președintele României!

Dosar penal pentru Înaltă Trădare și încălcarea Constituției a României!

Anulate alegerile in orașele unde unde a câștigat USR, și refăcute cu alegerile parlamentare! Pana atunci sa rămână in funcție actualii edili!

Suntem români, nu slugi, iobagi, mai ciocoilor de la USR și PNL!

România fraudată la alegeri! UE dormi ? Nu ai iese nimeni in strada pentru justiție și dreptate?

Tupeul beizadelelor securiste este inadmisbil!

World, in România USR and PNL, party of Klaus Iohannis, comited fraud election! Comments form the World ?

Nihil Sine Deo", a mai precizat fostul luptător.