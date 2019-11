Daniel Ghiţă se implică în politică. Atac dur la preşedintele Klaus Iohannis. "Nu îmi las copilul pe mâna unuia care nu are copii"

Daniel Ghiţă spune că nu îi plăcea Viorica Dăncilă, dar ultima săptămână de campanie l-a convins să o voteze pe candidata PSD.

Ghiță: „Eu nu am să las copilul meu pe mâna unui om care nu are copii"

„Ce ați făcut în ultimii cinci ani pentru România? NIMIC! Absolut nimic! Ați dezbinat românii , și nu ați avut respect față de constituția României! Cel mai rău președinte, care nu își asumă nimic și jignește zâmbind, poporul român", este o parte a mesajului pe care l-a scris Ghiță pe pagina sa de Facebook.

„Eu, NU votez Iohannis! Cei care îl votați, să vă asumați! Eu, nu am să las copilul meu pe mâna unui om, care nu are copii. Nu poate el să înțeleagă durerea poporului, ca multinaționalele fac in România miliarde, iar copiii noștri trăiesc in sărăcie. România este o țară bogată, in timp ce copiii României trăiesc in sărăcie. E timpul, poporul să nu mai voteze oameni care nu își iubesc poporul", a mai scris Ghiță.