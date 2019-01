Daniel Zamfir: Comisiile economică şi de buget vor solicita Biroului permanent să-l invite pe Mugur Isărescu la audiere

El a precizat că Isărescu a fost invitat de comisiile economică şi de buget, dar nu a răspuns în niciun fel.



"Invitaţia către guvernatorul BNR o voi trimite către Biroul permanent al Senatului, să decidă Biroul permanent dacă guvernatorul BNR are obligaţia să vină în faţa Comisiei economice. Chemăm şi Comisia de buget-finanţe. Comisiile reunite să ceară în Biroul permanent prezenţa lui Mugur Isărescu. Şi atunci decizia va fi a Senatului. Lucrul acesta îl voi face la prima şedinţă a Biroului permanent, probabil la începutul săptămânii viitoare. Am convingerea că domnul guvernator săptămâna viitoare va fi aici, în această sală, şi va da explicaţii senatorilor din cele două comisii", a spus Zamfir, în şedinţa Comisiei economice.

El a precizat că temele audierii erau modul de fixare a ROBOR şi raportul asupra stabilităţii financiare pe care BNR l-a prezentat la sfârşitul anului 2018.



"S-a spus în spaţiul public că aş fi comis un abuz în serviciu pentru că mi-am permis să-l invit pe domnul guvernator la această audiere. Pe 21 ianuarie i-am trimis o adresă guvernatorului BNR prin care îi spuneam să participe, alături de Comisia economică şi Comisia de buget-finanţe, la această audiere. (...) Ne-a trimis o adresă cu un sfert de oră înainte că nu vine, în care ne-a informat că nu este contextul politic ca să poată veni", a adăugat Zamfir.



La prima parte a şedinţei comisiei a participat şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



Potrivit lui Zamfir, Isărescu i-a refuzat şi lui Teodorovici invitaţia de a veni la minister la sfârşitul anului trecut, pentru a discuta despre efectele OUG 114/2018.



"Ceea ce mă surprinde este felul în care de la nivelul BNR se spun foarte multe neadevăruri despre lucruri mici, dar ce se întâmplă cu lucrurile mari?", a completat Daniel Zamfir.



El a prezentat în cadrul şedinţei de marţi a comisiei o serie de slide-uri despre care a susţinut că ar conţine mail-uri între reprezentanţii băncilor participante la stabilirea ROBOR, afirmând că acestea dovedesc faptul că BNR şi cele 10 bănci "au avut un plan comun de manipulare a ROBOR".



"Lipsa domnului Isărescu era de aşteptat având în vedere lucrurile pe care ştia că trebuie să le discutăm la Comisia economică şi care îi creează mari probleme. Am avut indicii clare că BNR s-a implicat în manipularea ROBOR, dovezi evidente. Domnul Isărescu nu a vrut să se confrunte cu aceste lucruri. Evident, a lipsit de la această întâlnire. Dar eu voi stărui în a continua să-l invit. Solicitarea o voi trimite Biroului permanent al Senatului. Săptămâna viitoare, Biroul permanent al Senatului îi va face o nouă invitaţie domnului guvernator al BNR, pe care sunt convins că nu o va refuza. Nu va putea fugi la infinit de această discuţie pentru că sunt foarte mulţi ani în care ROBOR a fost manipulat de bănci sub protecţia şi cu implicarea BNR. (...) În slide-uri am dovedit că exista o înţelegere. Sunt discuţii între reprezentanţii băncilor care transmit şi mesaje de la BNR, care stabilesc ei între ei că ROBOR-ul trebuie să aibă o anumită cotă. ROBOR-ul nu este deloc o înţelegere între bănci, aşa cum spunea unul dintre participanţii la discuţii, ROBOR trebuie să fie rodul unei competiţii, unei pieţe reale, să reflecte realitatea din piaţă, în niciun caz să fie unul manipulat de bănci şi impus de BNR", a explicat, pentru AGERPRES, Zamfir.