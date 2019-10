Articol publicat in: Societate

Darius Vâlcov, amendat de Poliţie în Târgu Jiu după ce şi-a parcat maşina într-o intersecţie

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Darius Vâlcov a fost amendat de polițişti la Târgu Jiu pentru o parcare ilegală, informează România TV. Darius Vâlcov şi-a lăsat mașina într-o intersecție, spunând că nu a găsit loc de parcare în zonă. Fostul consilier al premierului Viorica Dăncilă a mers apoi la Tribunalul din Târgu Jiu, unde se judeca procesul în care este acuzat pentru instigare la dare de mită și luare de mită. Polițiștii locali l-au sancționat cu o amendă de 290 de lei. Darius Vâlcov nu a contestat amenda. loading...

